DNCD ocupa más de 32,000 gramos drogas y apresa a 123 personas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ocuparon más de 32,000 gramos de droga en Santiago, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Duarte.

Los operativos incluyeron 25 allanamientos y 123 arrestos.

En Santiago fueron ocupados 11,039 gramos de cocaína, 216 de marihuana, una planta del vegetal, una dosis de crack, 2 celulares, tres balanzas, dos radios de comunicación y dinero en efectivo.

Mientras que en La Altagracia, fueron realizados siete allanamientos, apresadas 25 personas y confiscados cientos de gramos de narcóticos.

En San Pedro de Macorís se realizaron dos allanamientos y ocuparon 7,629 gramos de cocaína, 373 de marihuana y 679 gramos de crack.

En San Francisco de Macorís se arrestaron 26 personas, se ocuparon 7,495 gramos de cocaína, 802 de marihuana, 13 gramos de tusi, una pistola, un arma de fabricación casera y seis balanzas, entre otras evidencias.