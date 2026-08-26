Dirigentescdel PRM ponderan a Tonty Rutinel para el Senado

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SANTO DOMINGO.- Un grupo de dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) planteó la necesidad de ponderar la candidatura de Tonty Rutinel a senador por la provincia Santo Domingo, al considerar que esa demarcación enfrenta importantes desafíos de conexión entre la base, la dirigencia, el partido, el Gobierno y la sociedad.

La propuesta está contenida en una carta pública dirigida a la dirigencia y militancia perremeísta, firmada por el dirigente y periodista José Vicente Calderón, coordinador del Comité Pro Gestor para la Escogencia de los Mejores Candidatos del PRM.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD POLÍTICA

El documento destaca la experiencia, conocimiento territorial, trayectoria legislativa, relaciones políticas y capacidad de diálogo de Rutinel Domínguez, además de su disposición al trabajo.

Los firmantes exhortaron al partido a actuar con serenidad, objetividad y sentido de responsabilidad al momento de definir sus candidaturas, tomando en cuenta perfiles capaces de ganar elecciones, pero también de representar, legislar, fiscalizar, escuchar y mantener el vínculo con la ciudadanía.

Asimismo, resaltaron la importancia estratégica de la provincia Santo Domingo de cara a los próximos comicios, al señalar que “quien la pierde, posiblemente pierde el país”.

La misiva plantea combinar juventud, nuevas ideas, tecnología y nuevos lenguajes con experiencia, conocimiento y memoria política. En ese sentido, aboga por un diálogo entre generaciones que contribuya al fortalecimiento del PRM.

VISIÓN DE PRESENTE Y FUTURO

Los dirigentes también destacaron la visión política de Rutinel Domínguez, especialmente por su participación en el proceso que impulsó la creación de la provincia Santo Domingo.

Finalmente, hicieron un llamado a la unidad partidaria y pidieron que las futuras decisiones sobre candidaturas se adopten sin prejuicios ni descalificaciones, colocando los intereses del partido y del país por encima de las aspiraciones individuales.

La carta concluye exhortando a Rutinel Domínguez a regresar al escenario político bajo el argumento de que “la historia nos convoca nuevamente”.

an/am