Diputado ve Gobierno aumenta deuda mediante el Presupuesto

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El diputado por la provincia de Santiago, Félix Michell Rodríguez, criticó la aprobación del Presupuesto Complementario sometido por el presidente Luis Abinader, al afirmar que la pieza evidencia una “ineficiente ejecución presupuestaria” y autoriza al Gobierno a contratar nueva deuda por unos 3,500 millones de dólares.

El legislador de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el proyecto aprobado por el Congreso Nacional refleja, a su juicio, una falta de capacidad en el manejo de los recursos públicos, debido a que contempla partidas que no fueron ejecutadas durante el año 2025.

Rodríguez explicó que uno de los aspectos que más le preocupa del presupuesto modificado es la existencia de unos 20 mil millones de pesos que, según afirmó, no fueron utilizados adecuadamente por el Gobierno durante el pasado período.

Asimismo, señaló que la iniciativa incluye una autorización para que el Poder Ejecutivo pueda endeudarse por el monto de US$3,500 millones durante lo que resta del año, lo que calificó como una “carta abierta” para continuar incrementando los compromisos financieros del país.

“Cuando se esté aprobando el presupuesto complementario, el Poder Ejecutivo tendrá una especie de cheque en blanco para seguir festinando el país con más préstamos”, manifestó el congresista opositor durante una sesión en la Cámara de Diputados.

El representante de Santiago también cuestionó otros RD$21 mil millones incluidos en la pieza legislativa, al considerar que esos recursos podrían destinarse a obras de infraestructura, especialmente en su provincia.

En ese sentido, propuso que dichos fondos sean utilizados para la construcción de cuatro puentes que, según indicó, requiere Santiago, al tiempo que sugirió la participación de técnicos especializados para identificar las obras prioritarias.

Rodríguez afirmó que la Fuerza del Pueblo votó en contra del proyecto por considerar que representa un manejo inadecuado de los fondos estatales y que afecta la planificación económica de las familias dominicanas.

El diputado reiteró su llamado al Gobierno a mejorar la ejecución presupuestaria y orientar los recursos hacia proyectos de inversión que generen beneficios directos para la población.