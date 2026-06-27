DGM detiene 1,751 extranjeros ilegales; deporta a más de 1,600

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante la jornada de interdicción migratoria realizada el viernes 26 de junio fueron detenidos 1,751 extranjeros en condición migratoria irregular, como parte de los operativos que desarrolla la institución para reforzar el control migratorio en el territorio nacional.

La entidad precisó que, además de los detenidos, recibió 204 extranjeros remitidos por distintos organismos de seguridad y orden del Estado. Asimismo, indicó que 1,652 personas fueron deportadas a través de los pasos fronterizos habilitados, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la legislación migratoria vigente.

Las intervenciones se concentraron principalmente en la región Norte del país. Entre las provincias con mayor número de detenciones figuran La Vega (123), Dajabón (118), Montecristi (107), Independencia (100), Santiago (83), Puerto Plata (68), Valverde (62), Monseñor Nouel (59), Samaná (53), Espaillat (50), Hermanas Mirabal (16) y Santiago Rodríguez (13).

La DGM explicó que las deportaciones se realizaron por los puntos fronterizos de Dajabón, con 1,098 extranjeros; Elías Piña, con 378; y Pedernales, con uno. Además, informó que este sábado inició desde el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina la deportación de 601 nacionales haitianos por el paso fronterizo de Elías Piña. Entre ellos se encontraban 57 menores de edad, incluidos cinco recién nacidos, todos acompañados por sus padres.

La institución reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia permanente para fortalecer el control migratorio en coordinación con los organismos de seguridad del Estado.

Aseguró, además, que los procesos de interdicción, procesamiento y deportación se ejecutan con respeto al debido proceso, los derechos fundamentales de las personas y las disposiciones de la legislación nacional y los protocolos vigentes en materia migratoria.

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