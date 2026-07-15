Destituyen a entrenador de la selección haitiana de fútbol

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Puerto Príncipe, 15 jul.- La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) destituyó al entrenador de su selección nacional, Sébastien Migné, por considerar insuficientes los resultados en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, informa hoy un comunicado.

La declaración elogia la profesionalidad y el compromiso de Migné, quien hace 52 años llevó al país a su segunda Copa Mundial de la FIFA, pero lamenta las tres derrotas sufridas en la competición de este 2026, «sumadas a las decisiones tácticas» del entrenador.

El organismo rector del fútbol haitiano reconoce la clasificación para la Copa Mundial de este año, «tras un resultado correcto», aunque argumenta el impacto negativo de dichos resultados, «que provocaron el resentimiento de una parte importante de la población».

La declaración de la FHF recuerda que las peticiones de destitución del entrenador francés «se multiplicaron en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación».

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