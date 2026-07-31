Despliegan más de 500 médicos para atención en los JCC 2026

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Santo Domingo, 31 jul.- Más de 500 médicos y la red pública de salud de República Dominicana fueron activados para garantizar asistencia durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, informó hoy el Servicio Nacional de Salud (SNS).

El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, explicó que el operativo involucra más de 200 hospitales, mil 710 Unidades de Atención Primaria y cerca de 89 mil colaboradores, con presencia en las distintas sedes donde se desarrollan las competencias.

Precisó que la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar funciona como centro principal de referencia médica, con especialistas en áreas como neurocirugía, ortopedia, medicina deportiva e intensiva, además de servicios diagnósticos especializados para atender eventuales lesiones.

Landrón destacó que, por disposición del presidente Luis Abinader, el Estado dominicano garantiza asistencia sin costo a los atletas y sus acompañantes, cuenten o no con seguros médicos internacionales.

El operativo incluye también un hospital habilitado en la Villa Centroamericana y una coordinación permanente con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para el traslado de pacientes.

Las prestaciones más frecuentes hasta el momento corresponden a lesiones traumatológicas asociadas a la práctica deportiva, además de casos de hipertensión arterial, cefaleas y una apendicitis, informó el doctor José Joaquín Puello Herrera.

El SNS indicó que la cobertura sanitaria abarca Santo Domingo, Santiago, Bonao, La Vega, Moca, Cabarete, Punta Cana y otras localidades sedes de las competencias.

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