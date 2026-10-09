David Collado conforma equipo político en la provincia Duarte

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San Francisco de Macorís. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), David Collado, conformó su equipo político en la provincia Duarte, encabezado por el ingeniero Olmedo Caba Romano y Franklin Romero, con miras al proceso interno de selección de la candidatura presidencial.

La estructura provincial cuenta con José Luis Rodríguez, Xiomara Cortés y Nicaury Rodríguez como subcoordinadores. Alex Díaz dirige el área política, Leo Ureña la ejecutiva y Lisset Hidalgo la operativa. Edwin Mercedes, Luis Rivera y Antonio del Orbe se desempeñan como subdirectores ejecutivos.

En las áreas sectoriales, Yanni Ventura coordina el equipo de Mujeres; Jackson de Jesús dirige Juventud, con Víctor Abreu como coordinador ejecutivo y Ezequiel Luzón en la coordinación operativa. Luis Rosario tiene a su cargo las finanzas.

En San Francisco de Macorís, municipio cabecera de Duarte, la coordinación está encabezada por Ramón Antonio Félix (Gallego) y Domingo Canela, junto con Jochy Gil y Antony Acevedo como subcoordinadores.

Fulvio Ureña dirige la estructura ejecutiva municipal; Alberto Durán, la operativa, y Luis Gabriel Ventura, la política. Estela García coordina Mujeres, Naty Peña ocupa la dirección ejecutiva de ese sector y Yancarlos Peña coordina Juventud.

El equipo municipal también incluye a Luis Rosario en Finanzas, Pedro Moronta en el área electoral, Pelegrín Lizardo en Organización y José Santiago en Tecnología. Kelvin Grullón y Nikeuris Mirelis completan la estructura como subdirectores ejecutivos.

Con estas designaciones, el proyecto presidencial de Collado establece una organización provincial y municipal para coordinar sus actividades políticas y electorales de cara a la selección interna del candidato del PRM.

dh/am