David Collado conforma equipo político en la provincia Duarte

San Francisco de Macorís. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), David Collado, conformó su equipo político en la provincia Duarte, encabezado por el ingeniero Olmedo Caba Romano y Franklin Romero, con miras al proceso interno de selección de la candidatura presidencial.
La estructura provincial cuenta con José Luis Rodríguez, Xiomara Cortés y Nicaury Rodríguez como subcoordinadores. Alex Díaz dirige el área política, Leo Ureña la ejecutiva y Lisset Hidalgo la operativa. Edwin Mercedes, Luis Rivera y Antonio del Orbe se desempeñan como subdirectores ejecutivos.
En las áreas sectoriales, Yanni Ventura coordina el equipo de Mujeres; Jackson de Jesús dirige Juventud, con Víctor Abreu como coordinador ejecutivo y Ezequiel Luzón en la coordinación operativa. Luis Rosario tiene a su cargo las finanzas.
En San Francisco de Macorís, municipio cabecera de Duarte, la coordinación está encabezada por Ramón Antonio Félix (Gallego) y Domingo Canela, junto con Jochy Gil y Antony Acevedo como subcoordinadores.
Fulvio Ureña dirige la estructura ejecutiva municipal; Alberto Durán, la operativa, y Luis Gabriel Ventura, la política. Estela García coordina Mujeres, Naty Peña ocupa la dirección ejecutiva de ese sector y Yancarlos Peña coordina Juventud.
El equipo municipal también incluye a Luis Rosario en Finanzas, Pedro Moronta en el área electoral, Pelegrín Lizardo en Organización y José Santiago en Tecnología. Kelvin Grullón y Nikeuris Mirelis completan la estructura como subdirectores ejecutivos.
Con estas designaciones, el proyecto presidencial de Collado establece una organización provincial y municipal para coordinar sus actividades políticas y electorales de cara a la selección interna del candidato del PRM.
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