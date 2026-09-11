Cooperativa Empresarial regala calzados y útiles escolares

El presidente del Consejo de Administración, Rafael Collado, encabezó este viernes el acto junto a niños beneficiados de programa.

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SANTO DOMINGO.- La Cooperativa Empresarial inició su tradicional jornada de distribución de calzados y útiles escolares a estudiantes de escasos recursos, como parte de sus acciones de responsabilidad social correspondientes al año lectivo 2026-2027.

El programa comenzó en el Centro Educativo Cristiano Claren Lehman, del sector Isabelita, Santo Domingo Este, durante un acto encabezado por directivos de la entidad, profesores y estudiantes del plantel.

APOYO A ESTUDIANTES

Además de calzados escolares, la iniciativa contempla la entrega de mochilas equipadas con útiles didácticos, con el propósito de contribuir a que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para iniciar el año escolar.

La jornada continuará durante los próximos días en centros educativos ubicados en las comunidades donde la Cooperativa Empresarial desarrolla sus operaciones, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Villa Mella y Los Alcarrizos.

El programa también llegará a planteles de San Cristóbal, La Vega, Hato Mayor, Samaná y Constanza, localidades donde la institución cuenta con oficinas y sucursales.

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

Durante el acto, el presidente del Consejo de Administración, Rafael Collado, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso social de la Cooperativa Empresarial con la promoción y fortalecimiento de la educación.

De su lado, el presidente del Consejo de Educación, Freddy Díaz, afirmó que la entrega de calzados y útiles escolares constituye una de las actividades más trascendentales que desarrolla la entidad al inicio de cada año lectivo, gracias a los aportes de sus directivos y socios.

La actividad fue coordinada y conducida por la gerente de Mercadeo, Sandra Escobar. También participaron la directora del centro educativo, Altagracia Gómez, y el coordinador del Consejo de Gerentes de la Zona Oriental, Rafael Cruz.

El encuentro concluyó con un refrigerio y una presentación artística en la que participaron estudiantes del plantel junto a artistas al servicio de la Cooperativa Empresarial.

an/am