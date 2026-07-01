Consumidores pagarían 6,323 MM adicionales por gasolinas

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SANTO DOMINGO. – El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que el congelamiento de los precios de las gasolinas por 90 días implicaría un gasto adicional para los consumidores estimado en RD$6,323 millones, al no reflejarse en el mercado interno la reducción reciente de los costos internacionales de importación.

MEJORA EN VARIABLES INTERNACIONALES

Ng Cortiñas explicó que existen tres indicadores que evidencian una mejora en las variables internacionales tras la etapa de tensión generada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

PRECIO DEL PETRÓLEO WTI

Como primer elemento citó el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que ha retornado a niveles cercanos a los 70 dólares por barril, similares a los registrados a inicios de marzo, cuando comenzó la escalada del conflicto.

EVOLUCIÓN DE LA GASOLINA REFINADA

En segundo lugar, señaló la evolución de la gasolina refinada de referencia para las importaciones dominicanas, cuyo precio pasó de alrededor de 2.87 dólares por galón en la primera semana de marzo a un pico de 3.49 dólares en mayo.

DESCENSO EN JUNIO

Posteriormente, indicó que el precio descendió a cerca de 2.99 dólares por galón en la cuarta semana de junio, lo que representa una reducción de aproximadamente 50 centavos de dólar por galón, equivalente a un 14.3 % desde el máximo reciente.

an/am