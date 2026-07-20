Consejos valiosos sobre terremotos

El autor es geólogo e ingeniero minero. Reside en Nueva York

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

POR JOSE ALEJANDRO MONTESINO

La República Dominicana se encuentra en una región con alta actividad sísmica debido a que está ubicada entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica. Esto hace que el país esté expuesto a terremotos de moderados a fuertes y, en las zonas costeras, a la posibilidad de tsunamis.

Principales medidas de precaución antes de un terremoto

Elaborar un plan de emergencia familiar.

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, escuela o lugar de trabajo.

Asegurar estanterías, televisores, calentadores de agua y muebles pesados a las paredes.

Tener lista una mochila de emergencia con: Agua potable (para al menos 3 días). Alimentos no perecederos. Linterna y baterías. Radio portátil. Botiquín de primeros auxilios. Medicamentos personales. Copias de documentos importantes. Cargador portátil para teléfonos. Silbato.

Aprender cómo cerrar el gas, la electricidad y el agua.

Participar en simulacros de evacuación.

Durante el terremoto (Si está dentro de un edificio)

Mantenga la calma.

Agáchese, cúbrase y sujétense debajo de una mesa resistente.

Proteja la cabeza y el cuello.

Aléjese de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No utilice ascensores.

No salgas corriendo mientras el suelo está temblando.

Si está en el exterior

Diríjase hacia un lugar abierto.

Manténgase alejado de edificios, postes eléctricos, árboles y puentes.

Si conduce un vehículo

Deténgase en un lugar seguro.

Evite puentes, túneles y pasos elevados.

Permanezca dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después del terremoto

Revise si hay personas heridas.

Cierre el suministro de gas si detecta fugas.

No encienda fósforos ni interruptores eléctricos si huele a gas.

Prepárese para réplicas.

Escuche únicamente información de fuentes oficiales.

Utilice el teléfono solo para emergencias.

Evite ingresar a edificios dañados.

Zonas más vulnerables de RD

Las áreas de mayor riesgo sísmico se encuentran próximas a las principales fallas geológicas.

Riesgo muy alto

Región Norte (Falla Septentrional)

Puerto Plata

Sosúa

Cabarete

Gaspar Hernández

Río San Juan

Nagua

Santiago

Mao

Monte Cristi

Valverde

Esperanza

Región Sur (Falla Enriquillo-Plantain Garden)

Santo Domingo

San Cristóbal

Baní

Azua

Barahona

Neyba

Jimaní

Pedernales

Esta falla fue responsable del devastador terremoto de Haití de 2010 y continúa siendo una de las principales amenazas sísmicas de la isla.

Riesgo medio-alto

La Vega

Moca

San Francisco de Macorís

Cotuí

Bonao

Hato Mayor

El Seibo

Higüey

Samaná

Riesgo de tsunami

Las zonas costeras con mayor vulnerabilidad incluyen:

Santo Domingo

San Pedro de Macorís

La Romana

Boca Chica

Juan Dolio

Samaná

Puerto Plata

Nagua

Barahona

Pedernales

Lugares donde debe prestarse especial atención

Es recomendable que cuenten con planes de emergencia y simulacros frecuentes:

Escuelas y universidades.

Hospitales y clínicas.

Iglesias y templos.

Centros comerciales.

Estadios y polideportivos.

Hoteles y resorts.

Edificios gubernamentales.

Aeropuertos.

Puertos marítimos.

Plantas industriales.

Presas y centrales hidroeléctricas.

Recomendaciones para las autoridades

Actualizar y hacer cumplir los códigos de construcción sismorresistentes.

Fortalecer las edificaciones antiguas.

Instalar sistemas modernos de monitoreo sísmico.

Desarrollar rutas de evacuación claramente señalizadas.

Realizar simulacros nacionales periódicos.

Capacitar brigadas comunitarias de respuesta.

Fortalecer la educación pública sobre gestión del riesgo desde las escuelas.

Consideraciones finales

La República Dominicana no puede evitar los terremotos, pero sí puede reducir significativamente sus consecuencias mediante la prevención, la educación, el cumplimiento de normas de construcción y una adecuada preparación de la población. Las provincias cercanas a las fallas Septentrional y Enriquillo, junto con las zonas costeras expuestas a tsunamis, requieren una atención prioritaria en materia de planificación y protección civil.

Este tema es especialmente relevante para comunidades, escuelas, iglesias y organizaciones sociales, donde la preparación y los simulacros pueden salvar muchas vidas.

jpm-am