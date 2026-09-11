Comisión Caribe del Parlatino se reúne en República Dominicana

Los parlamentarios analizaron la resiliencia de las islas y la mitigación de riesgos costeros.

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Santo Domingo, 11 sep.- La Comisión Especial del Caribe del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) inició hoy en República Dominicana su reunión ordinaria, centrada en evaluar iniciativas regionales y definir acciones frente a desafíos comunes de los países caribeños.

La sesión inaugural contó con la participación del presidente del Parlatino, Rolando González; del presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y secretario de Relaciones Interparlamentarias del organismo, Alfredo Pacheco, y de integrantes de la directiva de la comisión.

La presidenta de la Comisión Especial del Caribe, la senadora de Aruba Otami S.S. Thomasia, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países e islas de la región para aumentar su incidencia en los espacios internacionales de decisión.

Thomasia señaló que los pequeños Estados insulares enfrentan dificultades particulares por sus economías reducidas, mercados vulnerables y elevada dependencia del turismo y las importaciones, factores que los hacen especialmente sensibles a las crisis ambientales, económicas y alimentarias.

En ese sentido, llamó a pasar de la discusión a la acción mediante objetivos concretos, plazos y mecanismos de seguimiento para abordar problemas como la erosión costera, el sargazo, la seguridad alimentaria y el acceso al financiamiento.

Precisamente, la creciente presencia de sargazo en el Caribe y sus efectos sobre las economías insulares, el turismo y los ecosistemas costeros figuraron entre los principales asuntos de la jornada.

En el encuentro participaron Beatriz Paredes, integrante del Consejo Consultivo y expresidenta del Parlatino, así como Susana Perera, Matteo Meneghetti y Stephanie Vandepoel, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quienes expusieron experiencias sobre biodiversidad marina, gestión ambiental y cooperación internacional.

Los parlamentarios también analizaron la resiliencia de las islas y la mitigación de riesgos costeros.

Sobre estos temas intervino Ailyn Justiz, directora del Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología de Cuba, quien presentó proyecciones científicas sobre los efectos del cambio climático y experiencias de adaptación en comunidades vulnerables.

La agenda incluyó además asuntos relacionados con la seguridad y soberanía alimentarias, así como con el comercio intrarregional sostenible.

Las delegaciones darán seguimiento a los avances de la Carta Parlamentaria para la Acción Climática en América Latina y el Caribe y a la coordinación política para su eventual aprobación durante la Asamblea General del Parlatino, prevista para diciembre próximo.

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