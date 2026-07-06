COLOMBIA: Petro denuncia un presunto gran fraude electoral

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BOGOTA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó el tono de sus denuncias al afirmar que existió un presunto fraude electoral “por vía algorítmica”, señalando además una supuesta intervención de empresas de Estados Unidos e Israel en el proceso electoral.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que dispone de información que, según su versión, demostraría la manipulación de resultados mediante sistemas informáticos. Petro sostuvo que estos mecanismos habrían operado desde servidores ubicados en Los Ángeles y estarían vinculados a actores privados involucrados en el escrutinio electoral.

El jefe de Estado también afirmó que el supuesto esquema habría permitido irregularidades como la suplantación de votantes y la emisión múltiple de sufragios en algunos casos, tanto en territorio colombiano como en mesas del exterior. Asimismo, señaló presuntas fallas en la gestión del censo electoral y en la asignación de jurados de votación.

Dentro de sus señalamientos, Petro mencionó la participación de empresas extranjeras en la infraestructura tecnológica del sistema electoral, así como supuestos vínculos con operaciones de influencia política. También afirmó que la empresa israelí BlackCube habría tenido algún tipo de participación en el desarrollo de estos mecanismos, sin aportar pruebas públicas verificables.

El mandatario rechazó la legitimidad del resultado electoral y aseguró que el verdadero ganador habría sido el senador Iván Cepeda. Además, llamó a movilizaciones ciudadanas para el próximo 20 de julio, enmarcando la situación como un conflicto de soberanía nacional.

Hasta el momento, las autoridades electorales colombianas no han emitido una respuesta detallada frente a estas acusaciones.

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