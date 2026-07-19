COLOMBIA: Cadete dominicano lidera curso de pilotos militares

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COLOMBIA.- El cadete de tercer año Miguel Torres Bretón, de 22 años y oriundo de Santo Domingo, República Dominicana, obtuvo el primer puesto del Curso de Piloto Primario en la Escuela Internacional de Ala Fija del Comando Aéreo de Combate No. 1, tras superar satisfactoriamente el curso de tierra y destacar por su desempeño académico.

Torres Bretón forma parte de los 26 cadetes que continúan su formación como pilotos militares en la aeronave Cessna C-172 «Skyhawk».

El entrenamiento consolida las bases teóricas necesarias para avanzar a las siguientes etapas de vuelo.

TRADICIÓN FAMILIAR

Bretón explicó que su motivación para ser piloto militar, el respaldo permanente de su familia y el deseo de seguir los pasos de su padre, piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana, fueron clave para alcanzar el primer lugar del curso.

Como reconocimiento al avance en su formación, los 26 futuros pilotos participaron en la tradicional ceremonia de entrega y bendición de bufandas. El acto simboliza el compromiso, la responsabilidad y el inicio oficial de la fase de vuelo dentro de su carrera aeronáutica.

Con este proceso, la Fuerza Aeroespacial Colombiana continúa formando pilotos militares bajo altos estándares de excelencia. La institución fortalece sus capacidades operacionales y consolida lazos de cooperación con países aliados, ofreciendo a alumnos internacionales, como Torres Bretón, una formación aeronáutica de calidad.