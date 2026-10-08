COE eleva a ocho provincias en alerta verde por onda tropical

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a ocho las demarcaciones en alerta verde debido a las lluvias asociadas al paso de una onda tropical.

Son ellas el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Barahona, Azua, San José de Ocoa y Peravia.

Las lluvias son provocadas por una onda tropical que este miércoles se moverá hacia el oeste y transportará humedad e inestabilidad, según el informe meteorológico.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE recomendó a los residentes en estas provincias abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

jt-am