COE eleva a ocho provincias en alerta verde por onda tropical

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a ocho las demarcaciones en alerta verde debido a las lluvias asociadas al paso de una onda tropical.
Son ellas el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Barahona, Azua, San José de Ocoa y Peravia.
Las lluvias son provocadas por una onda tropical que este miércoles se moverá hacia el oeste y transportará humedad e inestabilidad, según el informe meteorológico.
De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El COE recomendó a los residentes en estas provincias abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
jt-am
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