COD da la bienvenida a las delegaciones de los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, encabezó la cena de gala ofrecida a las delegaciones participantes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ocasión en la que destacó el orgullo de la República Dominicana por recibir a la familia deportiva de la región y reafirmó el compromiso del país con los valores del Movimiento Olímpico.

Durante su discurso, Bautista resaltó que el deporte constituye un puente de unión entre los pueblos y que la celebración de esta cita multideportiva representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre los Comités Olímpicos Nacionales, estrechar la amistad entre las naciones y continuar impulsando el desarrollo deportivo regional.

“Para el Comité Olímpico Dominicano es un verdadero honor recibirles en esta tierra, donde el deporte representa unión, esperanza y desarrollo para nuestros pueblos. Esta noche abrimos las puertas de nuestro país y, sobre todo, de nuestros corazones, para recibirles como parte de una misma familia olímpica”, expresó.

VE JUEGOS TRASCIENDEN AMBITO COMPETITIVO

El dirigente olímpico afirmó que los Juegos trascienden el ámbito competitivo y permiten reafirmar principios esenciales como la excelencia, el respeto, la amistad y la solidaridad.

Asimismo, invitó a los visitantes a conocer la cultura y hospitalidad dominicanas, manifestando que el mayor deseo del país anfitrión es que cada integrante de las delegaciones se sienta acogido durante su permanencia en territorio nacional.

Bautista rindió homenaje a los atletas, a quienes definió como los grandes protagonistas de la justa deportiva y un ejemplo de disciplina, sacrificio y perseverancia para las nuevas generaciones.

“Cada medalla será importante, pero aún más importante será el ejemplo que dejarán a las futuras generaciones, demostrando que el deporte es una herramienta para construir sociedades más unidas, justas y en paz”, sostuvo.

Finalmente, agradeció la presencia de las delegaciones y les deseó una estancia memorable y el mayor de los éxitos durante el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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