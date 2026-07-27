Circulará en Santo Domingo libro sobre Juan Luis Guerra

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SANTO DOMINGO.- Euri Cabral anunció el lanzamiento de la edición dominicana del libro “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía”, donde se resalta la trascendencia histórica del artista, aportes a la dominicanidad, obra musical y proceso de conversión al cristianismo.

La actividad se realizará el jueves 6 de agosto en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, a las 6:30 de la tarde.

La edición dominicana es la segunda que se realiza de esta publicación, pues la primera edición internacional, se lanzó en el mes de abril en la Feria del Libro de Bogotá y se presentó también en la Feria del Libro de Madrid el pasado mes de junio.

“Este libro no se trata únicamente de una biografía musical ni de un estudio sobre un artista popular. Nos encontramos ante un testimonio que combina historia, memoria, ensayo cultural y experiencia espiritual, un texto que ilumina no solo la trayectoria de un creador, Juan Luis Guerra, sino también el contexto humano y cultural en el que esa obra ha surgido”, expresó Basilio Rodríguez, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalion, responsable de la difusión internacional de la obra.

Por su parte, el autor de la obra expresó que “el libro es un ensayo en torno a la significación y alcance de Juan Luis como artista, y del proceso de transformación que se dio en su vida para cambiar el rumbo hacia la fe. Es la historia de un artista que, estando en los más altos niveles de popularidad, con muchas riquezas y mucha fama, decidió frenarse, buscar la esencia de la vida y asumir a Jesús. Un artista que ha sido capaz de “vencer la fama con la fe”.

jpm-am