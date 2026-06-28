Cientos disfrutan Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa Carolina Mejía y de la embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga Ceballos.

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SANTO DOMINGO. – Cientos de personas se dieron cita la noche del viernes en la explanada del Malecón Deportivo para disfrutar en pantalla gigante del partido entre España y Uruguay, como parte de la programación de proyecciones públicas de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa Carolina Mejía y de la embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga Ceballos, quienes compartieron con los asistentes durante la jornada.

Previo al encuentro deportivo, Mejía realizó un recorrido por las instalaciones del Malecón Deportivo, incluyendo la cancha de fútbol, donde conversó con jóvenes deportistas, además de saludar a ciudadanos presentes en el área.

El evento reunió a dominicanos y extranjeros, entre ellos aficionados españoles y paraguayos, que siguieron el partido en un ambiente recreativo que incluyó música en vivo con un DJ, dinámicas de entretenimiento, actividades infantiles como pinta caritas y promociones de patrocinadores.

El encuentro, que terminó con victoria de España 1-0 sobre Uruguay, se vivió en un ambiente de interacción constante entre los asistentes, especialmente durante las jugadas más relevantes del partido.

Durante la actividad también estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la diputada por Hato Mayor, Carmen Ligia Barceló; y el presidente del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, Giancarlo Vega.

El Malecón Deportivo fue inaugurado a finales de abril por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional. El espacio integra áreas deportivas, recreativas, paisajísticas y comerciales a lo largo de casi dos kilómetros del litoral sur de la capital, con un paseo peatonal y una vía de movilidad alterna.

Según las autoridades municipales, el proyecto busca consolidarse como un punto de encuentro para la recreación y el deporte en la ciudad.

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