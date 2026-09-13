Cibao FC y Salcedo lideran la Copa del Caribe Fútbol 2026

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SANTIAGO.- Salcedo FC y Cibao FC empataron 1-1 la noche del jueves y conservaron las dos primeras posiciones del Grupo B de la Copa del Caribe Concacaf 2026, en partido disputado en el estadio Cibao de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Con el reparto de puntos, Salcedo FC se mantuvo en el primer lugar con seis unidades, mientras Cibao FC ocupa la segunda posición con cinco.

El campeón defensor, Mount Pleasant de Jamaica, marcha tercero con cuatro puntos, seguido por Portmore United FC, con tres, y Cavalier FC, que suma dos.

SALCEDO GOLPEÓ PRIMERO

Después de una primera mitad sin goles, Salcedo FC tomó la ventaja al minuto 51, cuando Jairo Alegría aprovechó una oportunidad para colocar el marcador 1-0 y provocar la celebración de la afición salcedense.

Cibao FC reaccionó rápidamente. El conjunto naranja adelantó sus líneas, incrementó la presión ofensiva y encontró el empate en el minuto 60, por intermedio del uruguayo Mariano Nichele.

El partido comenzó con Cibao FC generando las principales ocasiones durante los primeros 30 minutos, aunque sus delanteros no lograron concretar frente a la portería rival.

Salcedo FC mejoró en el tramo final de la primera mitad, consiguió mayor posesión del balón y equilibró las acciones, pero ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador antes del descanso.

Tras el empate, ambos conjuntos buscaron el tanto de la victoria, pero las defensas lograron contener las ofensivas y el 1-1 permaneció hasta el pitazo final.

POSICIONES DEL GRUPO B

El resultado permitió a los dos clubes dominicanos mantenerse en los puestos de clasificación del Grupo B.

Salcedo FC: 6 puntos

Cibao FC: 5 puntos

Mount Pleasant: 4 puntos

Portmore United FC: 3 puntos

Cavalier FC: 2 puntos

El empate mantiene abierta la lucha por avanzar a la siguiente fase de la competición caribeña de Concacaf, con los equipos separados por una diferencia mínima de puntos.

LAS CONVOCATORIAS

Para el encuentro, el director técnico de Cibao FC, Junior Scheldeur, convocó a los porteros Miguel “Pichi” Lloyd y Edwin “Gato” Frías.

La defensa estuvo integrada por Julio César “La Muralla” Murillo, Darwin Palomeque, Ismael “Pinta” Díaz, Óscar “Pitcher” Florencio, Ernesto “Che” Trinidad, Darlyn Ozuna, Edwarlyn “La Revelación” Reyes y Josué Núñez.

Los centrocampistas fueron Omar de la Cruz, el capitán Jean Carlos López, Miguel “Nano” Muñoz, Mariano Nichele, Nicolás Cruz y Wilman Modesta.

En el ataque estuvieron Anthony Sosa, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Diego “Pepe” Ledesma, Juan Ángeles, Javier Roces y Víctor Minotta.

Por Salcedo FC, el entrenador Arturo Berroa convocó a los porteros Severino y Marte.

La defensa estuvo conformada por Laboa, Alexander Vidal, el capitán Wilson, Alba, Álvarez, Tejada, Misael y Báez.

En el mediocampo fueron convocados Daniel Flores, Jiménez, Bryan Mejía, Yordy Alba, Ramos y Jarol, mientras que la línea ofensiva estuvo integrada por More, Almánzar, Daniel Jamesley, Ángelo Gómez, Jairo Alegría y Moreno.

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