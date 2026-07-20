CARD pide convocar CNM para evaluar los jueces de la Suprema

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió este lunes al presidente Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), convocar ese órgano para iniciar la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que han cumplido el período constitucional de siete años.

En un comunicado, el presidente del CARD, Trajano Potentini, afirmó que la falta de evaluación, ratificación o sustitución de esos magistrados afecta el orden institucional y el Estado de derecho, al sostener que la Constitución establece que el CNM debe realizar ese proceso al concluir el período correspondiente.

Potentini también cuestionó la gestión de la actual presidencia de la SCJ, al señalar problemas como la mora judicial, las huelgas de jueces y deficiencias en la infraestructura y administración del sistema judicial.

Asimismo, propuso que el CNM considere a jueces de carrera que aún no han presidido la SCJ para ocupar esa posición y planteó instaurar una presidencia rotativa en el alto tribunal, con dos presidentes durante cada período constitucional de siete años, a fin de fortalecer la institucionalidad y evitar la concentración de poder.

of-am