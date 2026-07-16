Capturan en RD dos requeridos por tribunales NY y Connecticut

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SANTO DOMINGO.- Agentes de la DNCD, Ministerio Público y U.S. Marshals capturaron a dos dominicanos requeridos por la justicia estadounidense por homicidio en segundo grado y agresión sexual.

Mario Jaquez, también identificado como Mario Elvin Jaquez o Mario Elvin Fernández Ureña, fue arrestado en la calle principal de la comunidad Los Montones, en San José de Las Matas. Y Mario Juan García en la calle Sexta, en San Pedro de Macorís.

Jaquez es requerido por un tribunal de Nueva York por homicidio en segundo grado.

García es reclamado por autoridades de Connecticut por agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas.

jt/am