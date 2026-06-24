Canadá anuncia ayuda a Haití por unos 26 millones de dólares

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Puerto Príncipe, 24 jun.- Canadá aportará a Haití 26,3 millones de dólares para apoyar los esfuerzos que realiza hoy el país caribeño para rescatar la seguridad y la estabilidad, perdidas por la violencia de pandillas criminales.

El aporte de la nación norteña, anunciado desde Panamá por su canciller, Anita Anand, fortalecerá la llamada Fuerza para la Represión de Pandillas, integrada por mandato de la ONU, añadió el diario AlterPresse.

La ayuda a Puerto Príncipe de Ottawa, aprobada como parte de una donación total de 35,3 millones de dólares dedicada a las Américas, respaldará también la seguridad marítima y el desmantelamiento de redes criminales en el país.

El presupuesto aprobado por Canadá para el resto de la región será empleado en apoyar el proceso de paz en Colombia, y en ofrecer asistencia adicional a las víctimas del huracán Melissa, precisó AlterPresse.

La Ministra de Relaciones Exteriores del país norteño reafirmó el compromiso de su gobierno con la democracia en la región, el apoyo a la seguridad y el objetivo de promover la prosperidad y la resiliencia compartidas.

De acuerdo con medios locales, Canadá es uno de los Estados de la comunidad internacional que ofrece cooperación a las autoridades de Haití, en sus acciones por recuperar la normalidad y convocar a elecciones libres y democráticas.

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