BRUSELAS: Guido Gómez aboga por regulación digital

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BRUSELAS, Bélgica.- El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que el principal desafío de los organismos reguladores en la era digital consiste en desarrollar marcos normativos capaces de proteger los derechos de los ciudadanos sin sacrificar la confianza y la seguridad que demandan las inversiones.

Al participar en el panel “Regulatory leaders from around the world share their outlook on the next decade of digital regulation”, celebrado en el marco del 40 aniversario de Cullen International, Gómez Mazara sostuvo que la regulación debe evolucionar al ritmo de los cambios tecnológicos, sin generar incertidumbre para quienes impulsan el desarrollo de infraestructuras y servicios digitales.

Durante su intervención, señaló que los ciudadanos esperan respuestas oportunas cuando la tecnología impacta sus derechos, su privacidad, el acceso a servicios esenciales o la protección de los menores de edad, mientras que los inversionistas requieren reglas claras y estables para desplegar redes, atraer capital y competir en igualdad de condiciones.

“Una buena regulación debe hacer ambas cosas: proteger a los ciudadanos y garantizar la previsibilidad necesaria para la inversión”, expresó el funcionario dominicano.

El titular de Indotel explicó que este debate forma parte de los desafíos que actualmente enfrentan los organismos reguladores en todo el mundo, particularmente en un contexto marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial, las plataformas digitales, la ciberseguridad, los centros de datos y los nuevos modelos de negocio asociados a la economía digital.

En ese sentido, destacó que algunas áreas deben mantener reglas sólidas y estables, como la gestión del espectro radioeléctrico, la competencia, el desarrollo de infraestructura y los derechos de los usuarios. No obstante, indicó que los instrumentos regulatorios deben ganar capacidad de adaptación mediante consultas públicas, diálogo técnico, cooperación regional y mecanismos que permitan responder con mayor rapidez a los cambios tecnológicos.

Gómez Mazara sostuvo que el objetivo no es sustituir modelos regulatorios rígidos por otros igualmente inflexibles, sino avanzar hacia marcos modernos, tecnológicamente neutrales y capaces de fomentar la innovación sin descuidar la protección del interés público.

Asimismo, afirmó que una regulación eficaz no debe limitarse a simplificar procedimientos, sino también comprender cómo evolucionan las dinámicas de poder dentro de la economía digital para garantizar que los beneficios de la transformación tecnológica lleguen a toda la sociedad.

“El futuro no puede regularse con las herramientas del pasado, pero tampoco podemos responder a cada nueva tecnología con incertidumbre. El camino consiste en combinar reglas estables, instrumentos ágiles y una autoridad reguladora cercana a las preocupaciones de los ciudadanos y con capacidad para actuar cuando sea necesario”, manifestó.

El panel reunió a representantes de organismos reguladores de Francia, Bélgica, Malta, Grecia, Reino Unido y República Dominicana, quienes intercambiaron experiencias y perspectivas sobre los principales retos que enfrentará la regulación digital durante la próxima década.