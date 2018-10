BRASIL: Todos contra Bolsonaro a tres días para las presidenciales

BRASIL.- A tres días para las presidenciales brasileñas, los principales candidatos en liza intentaron conseguir apoyos en el último debate, en horario de máxima audiencia, tras la tradicional telenovela de la cadena Globo.

Faltó el ultraderechista Jair Bosonaro, el favorito de los sondeos, convalenciente del ataque que sufrió en septiembre y que, sin embargo, concedió una entrevista.

“Soy un hombre de combate. Me gusta estar en la calle hablando con la gente, de aeropuerto en aeropuerto, dando discursos, me gusta la acción pero de repente he recibido, no recomendaciones sino órdenes médicas para que respete los límites de mi cuerpo”, dijo Bolsonaro.

Su ausencia no impidió que sus rivales lanzaran duros ataques contra Bolsonaro, en particular el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad.