Brasil activa la reciprocidad contra los aranceles de EEUU

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São Paulo.- El Gobierno de Brasil anunció este jueves que iniciará «inmediatamente» los trámites para aplicar la ley de reciprocidad en respuesta a los aranceles del 25 % decretados por Estados Unidos a ciertos productos brasileños y culpó de ello a la familia del expresidente Jair Bolsonaro.

«El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable», señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.

En otra comunicación, el ejecutivo brasileño subió el tono y aseguró que el arancel es consecuencia de no haber cedido a las demandas «irrazonables» de la administración de Donald Trump, que exigió tener exclusividad sobre ciertos sectores de la economía brasileña.

«Está claro que lo que incomoda al Gobierno de Estados Unidos es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables planteadas durante las negociaciones», dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en un duro pronunciamiento en Brasilia.

Se habría pedido la apertura total de algunos sectores

Vieira citó como ejemplo «las demandas de una apertura total, irrestricta y exclusiva para EE.UU. de sectores enteros de la economía brasileña, sin ninguna contrapartida para los productos brasileños».

«En otras palabras, exigían la capitulación», insistió.

El ministro de Exteriores defendió que, desde principios del año pasado, el Gobierno brasileño ha mantenido «más de 30 reuniones» presenciales, virtuales y telefónicas a todos los niveles para negociar «cualquier tema» de la agenda comercial bilateral.

También respaldó la disposición al diálogo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente a los recientes comentarios del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que acusó al líder progresista brasilño de «no negociar de buena fe» y de anteponer «su ego» al interés general.

Vieira tildó las declaraciones de Rubio, divulgadas en sus redes sociales, de «inaceptables y ofensivas». «Ataca, de forma grosera y arrogante, al jefe de Estado de un país amigo», manifestó.

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