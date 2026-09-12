Brache, Tolentino y Josefa conquistan oro Panam de Judo

La canadiense Rima Bourihane, plata; la dominicana Samantha Josefa, oro, y las ganadoras de bronce, la argentina Aylin Prola, y la quisqueyana Francelis Lapaix Ramírez

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SANTO DOMINGO.- José Miguel Brache, Carla Tolentino y Samantha Josefa conquistaron este viernes las medallas de oro en sus respectivas categorías durante la Copa Panamericana Junior de Judo, celebrada en la Casa Nacional de ese deporte, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Con estos resultados, la República Dominicana ocupó el segundo lugar de la clasificación general, con un total de tres medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce.

CANADÁ DOMINA EL MEDALLERO

Canadá se quedó con el primer lugar al acumular ocho preseas doradas, cuatro de plata y cinco de bronce, mientras que Estados Unidos terminó tercero, con una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce.

La Copa Panamericana Junior correspondió a la primera jornada del Tour Panamericano de Judo, que también incluye la Copa Cadete y el Open Senior, programado para este sábado y domingo, desde las 10:00 de la mañana.

Los eventos son organizados conjuntamente con la Confederación Panamericana de Judo (CPJ), informó Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), con el respaldo del Ministerio de Deportes, Senasa y Creso. La inauguración oficial está prevista para este sábado a las 3:00 de la tarde.

LOS TRES OROS DOMINICANOS

Brache Jarquín obtuvo el oro en la categoría de más de 100 kilogramos al derrotar en la final al argentino Edgar Molina. El estadounidense Joseph Sulimanov consiguió la medalla de bronce.

En los 52 kilogramos, Samantha Josefa se proclamó campeona al vencer a la canadiense Rima Bourihane, quien obtuvo la plata. Los bronces correspondieron a la argentina Aylin Prola y a la dominicana Francelis Lapaix Ramírez.

Carla Tolentino completó la cosecha dorada dominicana al imponerse a su compatriota Yarelis Lucas en la final de los 48 kilogramos. Albena Vólquez Cicerón, de República Dominicana, y Zoe Miranda, de Argentina, ganaron las medallas de bronce.

CANADÁ TAMBIÉN DESTACA

Entre otros resultados, Canadá consiguió los títulos en las categorías de 57, 63, 70, 60, 66, 73, 81 y 100 kilogramos, mientras que Estados Unidos se impuso en los 90 kilogramos.

La competencia reúne a representantes de distintos países del continente y forma parte del calendario internacional de judo que se desarrolla en República Dominicana.

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