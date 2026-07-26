BERLIN: Al menos un muerto y 16 heridos en atropello múltiple

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BERLIN.- Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, tras un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.»Por el momento hablamos de 17 directamente afectados, y uno de ellos murió tras los intentos de reanimarlo», explicó Florian Nath, portavoz de la Policía de Berlín.

«Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme», agregó.

CONDUCTOR ESCAPA

Según la Policía, sobre las 22:00 (20:00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Las autoridades buscan a «un posible sospechoso» o «posibles sospechosos».

El vehículo utilizado, una furgoneta blanca, fue hallado vacío tras quedar detenido ante un árbol del parque, que este sábado acogía el cierre de la fiesta del Orgullo, cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Tras el atropello, el evento fue suspendido y los participantes evacuados.

La Policía acordonó el parque, convertido en escena del crimen, y desplegó varios centenares de agentes, además de un centenar de operativos sanitarios entre ambulancias y bomberos.

Para la jornada se habían desplegado más de 2.000 policías.

CONDENA DE LAS AUTORIDADES ALEMANAS

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el hecho de «horrible». «Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría, a un acto con un muerto y muchos heridos», lamentó.

Aseguró que «Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así», aunque reconoció que debe analizarse cómo el vehículo accedió a la zona.

«El canciller y el ministro del Interior piensan en las víctimas y sus familiares», señaló la Cancillería en un comunicado, y agradeció la intervención de las fuerzas de seguridad.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, mantiene diálogo constante con las autoridades berlinesas y ha ofrecido el apoyo del Gobierno federal.

La marcha de este año, bajo el lema «Haltung is hot», preveía 83 carrozas y 55 grupos a pie.