Banreservas recibe cuatro premios revista World Finance

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SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas y sus empresas filiales fueron distinguidos con cuatro importantes galardones otorgados por la prestigiosa revista internacional World Finance, entre ellos el reconocimiento como Mejor Grupo Bancario de República Dominicana, consolidando su posición de liderazgo en el sistema financiero nacional.

La publicación especializada también premió a Banreservas en las categorías de Mejor Banco de Inversión, Mejor Gobierno Corporativo y Mejor Banco Comercial, destacando la fortaleza financiera de la institución, su diversificación de negocios y su capacidad para responder con éxito a los desafíos de un entorno económico cada vez más complejo.

Al valorar estos reconocimientos, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que los galardones reflejan la solidez de la gestión institucional y el respaldo constante que la entidad brinda a los sectores productivos que impulsan el crecimiento económico y la generación de empleos en el país.

Asimismo, resaltó el compromiso y la dedicación de los colaboradores de la organización, cuyo trabajo contribuye a ofrecer soluciones financieras innovadoras y una experiencia de calidad a millones de clientes en todo el territorio nacional.

Reconocimientos sustentados en desempeño y gobernanza

Para conceder el premio como Mejor Grupo Bancario, World Finance valoró la visión estratégica de Banreservas y sus filiales, así como su capacidad para anticiparse a las dinámicas del mercado.

En la categoría de Mejor Banco de Inversión, la revista destacó la calidad de su asesoría financiera y la efectividad de sus soluciones para clientes corporativos e institucionales. Mientras que el reconocimiento a Mejor Gobierno Corporativo tomó en cuenta las prácticas responsables de la entidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), así como su compromiso con la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional.

Por su parte, el premio a Mejor Banco Comercial reconoció el liderazgo de Banreservas en la transformación digital y el desarrollo de experiencias financieras integrales orientadas a la banca personal.

Con estas distinciones, Banreservas reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia en el servicio y el fortalecimiento del desarrollo económico y social de la República Dominicana.

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