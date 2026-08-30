Banco Popular entre los 100 mejores lugares para trabajar AL

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SANTO DOMINGO.- El Banco Popular Dominicano fue incluido por primera vez en el listado de los 100 Mejores Lugares para Trabajar® de América Latina 2026, elaborado por Great Place to Work®, que reconoce a organizaciones de la región por la experiencia laboral de sus colaboradores y la fortaleza de su cultura organizacional.

La entidad dominicana figura en la categoría de Grandes Organizaciones, correspondiente a empresas con más de 500 empleados. Para la selección se toma en cuenta la valoración de los trabajadores sobre su experiencia laboral, así como las prácticas de gestión implementadas por las compañías participantes.

TALENTO Y CULTURA ORGANIZACIONAL

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó que la distinción reafirma la importancia del talento humano dentro de la estrategia institucional.

“Esta distinción confirma la importancia del talento humano dentro de nuestra estrategia institucional, en la que priorizamos una cultura robusta que nos permite evolucionar, responder a las necesidades de los clientes y mantener una visión de crecimiento sostenible”, expresó.

Mientras, Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento, señaló que el reconocimiento refleja la continuidad de iniciativas orientadas al crecimiento personal y profesional de los empleados.

La inclusión regional ocurre luego de que el Popular fuera reconocido en 2026 entre los mejores lugares para trabajar en República Dominicana por Great Place to Work.

MUJERES, JÓVENES Y CAPACITACIÓN

El banco informó que el 59 % de su plantilla está integrada por mujeres, quienes ocupan el 52 % de las posiciones gerenciales y vicepresidenciales.

Durante 2025, la institución realizó 971 nuevas contrataciones, de las cuales el 77 % correspondió a integrantes de la generación Z.

Asimismo, sus programas de formación continua acumularon más de 1.5 millones de horas de capacitación y 72,258 cursos completados por sus colaboradores.

La entidad consideró que estos resultados consolidan su posicionamiento entre las organizaciones reconocidas por sus prácticas de gestión del talento y cultura laboral en América Latina.

an/am