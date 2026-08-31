Avanzan en creación Sistema Nacional Derechos Humanos

Participantes en la primera reunión de alto nivel convocada por el Ministerio de Justicia para intercambiar perspectivas y realizar aportes a la propuesta de Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

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SANTO DOMINGO. – Cerca de 60 representantes del Gobierno, los poderes del Estado y órganos constitucionales participaron en una primera reunión de alto nivel convocada por el Ministerio de Justicia para analizar y aportar a la propuesta de Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), como parte de la iniciativa “Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos”, cuyo propósito es promover la participación activa de las instituciones públicas en la creación y consolidación de un mecanismo nacional de coordinación en materia de derechos humanos.

Durante la apertura, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, destacó la importancia de integrar a las distintas instituciones estatales que tendrán un papel fundamental en la articulación, implementación y funcionamiento del sistema.

Asimismo, el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los principales componentes de la propuesta, así como el enfoque y los objetivos que orientan el proceso de construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

Entre las autoridades participantes estuvieron Ignacio Pascual, juez presidente del Tribunal Superior Electoral; Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Maira Margarita Morla Pineda, directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); Edward Guzmán, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa); David Herrera Díaz, director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE); Benny E. Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS); Demetrio Antonio Vicente Ureña, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), y José Benedicto Hernández Tejada, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración.

La mayoría de los ministerios estuvo representada por sus respectivos viceministros. También participaron representantes del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Central Electoral (JCE), entre otras instituciones.

Durante la jornada, los participantes examinaron la propuesta de reglamento desde sus respectivas competencias y experiencias, con el propósito de identificar puntos de coincidencia, mecanismos de articulación y responsabilidades compartidas entre las distintas instituciones del Estado.

NECESIDAD DE FORTALECER LA COORDINACIÓN

El diálogo puso de relieve la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y promover una actuación conjunta que contribuya a garantizar la promoción, protección y respeto de los derechos humanos en el país.

Los funcionarios y representantes participantes expresaron, además, su disposición de integrarse activamente a esta mesa nacional de trabajo y aportar, desde sus respectivas áreas de competencia, a la construcción, validación y consolidación del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

SP-AM