Aumentan 20% salario mínimo trabajadores de la construcción

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó un aumento de 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción y sus afines, informó este martes el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega.

El incremento, establecido mediante la Resolución núm. CNS-04-2026, fue acordado en el marco del diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Gobierno, con el propósito de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y sus condiciones de vida.

Olivares Ortega destacó que el acuerdo constituye una muestra de que el diálogo social permite alcanzar soluciones equilibradas entre las demandas de los trabajadores y la sostenibilidad y competitividad de las empresas.

La nueva escala salarial, de aplicación nacional y de manera escalonada, establece los siguientes montos:

-Trabajador no calificado: de RD$980.59 a RD$1,176.70.

-Trabajador calificado: de RD$1,072.85 a RD$1,287.42.

-Ayudante: de RD$1,260.34 a RD$1,512.40.

-Operario de tercera categoría: de RD$1,636.80 a RD$1,964.16.

-Operario de segunda categoría: de RD$1,867.44 a RD$2,240.93.

-Operario de primera categoría: de RD$2,334.67 a RD$2,801.60.

-Maestro de las distintas áreas de la construcción: de RD$2,941.78 a RD$3,530.13.

Los nuevos salarios correspondientes a los operarios de segunda y primera categoría, así como a los maestros de las diferentes áreas, entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2027, de acuerdo con la resolución.

MINISTRO DE TRABAJO RESALTA IMPORTANCIA DEL SECTOR

El ministro de Trabajo resaltó la importancia de la construcción para la economía dominicana, debido a su aporte a la generación de empleos, la inversión, el desarrollo de infraestructura y la construcción de viviendas, además del impacto que tiene sobre otras actividades productivas.

“La construcción es uno de los grandes motores de nuestra economía. Cada obra genera empleos, moviliza empresas y trabajadores y contribuye a transformar nuestro país”, afirmó Olivares Ortega.

El funcionario sostuvo que mejorar las condiciones salariales de los trabajadores del sector representa también un mecanismo para fortalecer la economía y ampliar las oportunidades para las familias dominicanas.

La Resolución CNS-04-2026 fue aprobada luego de las sesiones celebradas por el Comité Nacional de Salarios los días 12, 19 y 26 de mayo y 2 de junio de 2026, con la participación de representantes de los sectores empleador y trabajador de la construcción.

Olivares Ortega reiteró que la política salarial del Gobierno busca que el crecimiento económico, la productividad y la generación de empleos estén acompañados de mejores remuneraciones y condiciones laborales dignas para los trabajadores dominicanos.

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