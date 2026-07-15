Asociación Bancos dice pagos al instante movilizan $4.8 billones

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Los pagos al instante en República Dominicana registraron un crecimiento sin precedentes durante la última década, al movilizar RD$4.8 billones en 2025, cifra que representa un aumento de 36 veces respecto a los RD$130,000 millones transferidos en 2015, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

De acuerdo con un análisis realizado por la Dirección Técnica de la ABA, esta modalidad pasó de representar apenas el 3.7 % del monto total transferido mediante mecanismos electrónicos en 2015 a cerca del 29 % en 2025, consolidándose como uno de los principales instrumentos de pago del país.

Destacó que los pagos al instante registraron un crecimiento promedio anual de 48.8 %, el más elevado entre los principales mecanismos de pago disponibles en el sistema financiero nacional.

“La rapidez, seguridad y facilidad que ofrece esta modalidad han impulsado su adopción, convirtiéndola en una de las opciones preferidas por personas y empresas para realizar sus transferencias”, señaló.

La entidad indicó que la pandemia del COVID-19 aceleró significativamente este proceso al incentivar el uso de canales digitales y favorecer una mayor adopción de los pagos electrónicos. Como resultado, los pagos al instante crecieron 43.9 % durante 2021.

Pese al auge de esta modalidad, resaltó que la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) continúa desempeñando un papel importante dentro del ecosistema de pagos. Tras una reducción inicial en los montos procesados, el ACH mostró una recuperación sostenida, pasando de RD$127,878 millones en 2016 a RD$412,000 millones en 2025, para un crecimiento promedio anual de 9 %.

Según explicó el gremio, este mecanismo sigue siendo ampliamente utilizado para pagos de nómina, proveedores, préstamos y transferencias entre personas, debido a que permite realizar transacciones sin costo para los usuarios.

Por volumen de recursos movilizados, el principal instrumento de pago electrónico continúa siendo el débito y crédito directo, que alcanzó RD$11.7 billones en 2025. No obstante, su participación en el total transferido electrónicamente disminuyó de 96 % en 2015 a 71 % en 2025, debido al crecimiento acelerado de los pagos al instante.

La ABA consideró que estos resultados reflejan una transformación sostenida en la forma en que personas y empresas realizan sus transacciones financieras, impulsada por la digitalización de los servicios bancarios, las inversiones del sector financiero y el fortalecimiento de la infraestructura nacional de pagos.

Afirmó que estos avances continúan consolidando un ecosistema de pagos más ágil, seguro y eficiente para los usuarios dominicanos.

of-am