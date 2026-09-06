Artistas dominicanos alzarán sus voces en respaldo a Cuba

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Santo Domingo, 5 sep (Prensa Latina) El poeta Víctor Saldaña llamó a los artistas y trabajadores de la cultura de República Dominicana a alzar su voz en solidaridad con Cuba y rechazar el bloqueo económico y petrolero impuesto por Estados Unidos contra la isla.

Saldaña, presidente de la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura, afirmó que los creadores no pueden permanecer indiferentes ante las situaciones que afectan a los pueblos y consideró que el arte constituye una herramienta para defender la paz, la fraternidad y la libre determinación.

«Los poetas y los artistas no podemos quedarnos en silencio. Con nuestro canto y nuestra poesía vamos a oponernos al bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba», expresó durante una rueda de prensa.

El poeta cuestionó las dificultades que enfrenta la población de ese país para acceder a alimentos, medicamentos y combustibles, como consecuencia de las restricciones derivadas del cerco estadounidense y las políticas de máxima presión de Washington.

MUERTE DE PERIODISTAS, POETAS, CIENTIFICOS Y TRABAJADORES

Asimismo, manifestó su respaldo a Palestina y denunció la muerte de periodistas, poetas, científicos y trabajadores de la cultura durante el conflicto, al tiempo que defendió el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino.

Saldaña invitó a los trabajadores de la cultura y a la ciudadanía a participar en el recital poético dedicado a Cuba, previsto para el 8 de septiembre, a partir de las 17:00, hora local, en el paraninfo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La jornada reunirá a numerosos creadores locales, quienes mediante la poesía, la música y otras manifestaciones artísticas expresarán su respaldo a la nación caribeña.

El dirigente cultural reclamó una mayor participación del sector artístico en las causas vinculadas con la paz, la solidaridad y el respeto a la soberanía de las naciones, y convocó a sus colegas a sumarse a la iniciativa.

ga/mpv