Arremete contra petroleras por no bajar precios de la gasolina

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WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció este miércoles que ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) investigar de inmediato a las compañías petroleras por no reducir los precios de la gasolina en las estaciones de servicio, acusándolas de «abusar» de los consumidores.

Trump no mencionó a ninguna empresa en su mensaje publicado en Truth Social poco después de la medianoche.

«Las grandes compañías petroleras no están bajando sus precios en las estaciones de servicio en proporción a la drástica disminución de los precios que pagan por el petróleo», escribió Trump.

«¡Esos precios están cayendo en picada! En otras palabras, están abusando de los clientes. He ordenado al Departamento de Justicia que comience a investigar esto de inmediato. ¡Los precios de la gasolina deberían empezar a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!», advirtió.

El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios sobre este anuncio.

PRECIOS CRUDO VS. PRECIOS SURTIDORES

El crudo estadounidense cerró a $73.21 el martes, solo $6.19 más que el día anterior al ataque estadounidense contra Irán. Esto representa una caída de más del 36% desde su máximo en abril.

Mientras tanto, el precio promedio nacional de la gasolina se mantuvo en $3.93, según el rastreador de la AAA, en comparación con el promedio de $4.52 del mes anterior. Esto representa una caída de alrededor del 13%.

Sin embargo, sigue siendo mucho más alto que el precio promedio nacional de hace un año, que se situaba en $3.22, según la AAA.

El aumento en los precios de la gasolina ha resultado en mayores gastos mensuales para los estadounidenses, que oscilan entre menos de $20 y más de $300 para un conductor que llena el tanque dos veces al mes, según un análisis de NBC News de los datos del precio promedio nacional de la gasolina de la AAA.

El martes, Trump intentó tranquilizar a los votantes en un distrito clave de Pensilvania, asegurándoles que los costos están bajando y que su situación es mejor que hace dos años.

IMPACTO GUERRA IRAN

La guerra de Trump en Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán sacudieron los mercados mundiales y dispararon los precios de la energía, lo que resultó en precios más altos para la gasolina en las estaciones de servicio estadounidenses.

Esto se ha traducido en preocupación de que los consumidores puedan castigar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Sin embargo, los precios se han moderado en las últimas semanas en medio de las conversaciones de paz, y el alivio continuó tras la noticia de un acuerdo provisional que incluiría la reapertura de la crucial vía marítima, por donde se transporta una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos cayeron la semana pasada por debajo de los $4 por galón por primera vez desde marzo, lo que brindó cierto alivio a los consumidores.

Los precios del petróleo cayeron más del 1% el miércoles, extendiendo las pérdidas de esta semana y cotizando cerca de mínimos de cuatro meses ante las señales de que más petroleros varados se preparaban para salir del Estrecho de Ormuz.

A pesar del relativo alivio en las gasolineras, aún existe incertidumbre sobre si el acuerdo provisional se mantendrá y si el tráfico continuará fluyendo por esta importante ruta comercial, mientras las partes siguen negociando el acuerdo final para resolver los temas más espinosos, como el programa nuclear de Irán.

El martes, Estados Unidos e Irán protagonizaron una disputa sobre si Teherán había accedido a permitir inspecciones de la ONU en sus instalaciones nucleares.