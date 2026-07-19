Anuncian Copa Confraternidad de Pickleball en Juan Dolio

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JUAN DOLIO, San Pedro de Macorís.– Arianna Pickleball Arena y Villa anunció la celebración de la Copa Confraternidad 2026, un torneo dirigido a jugadores de las categorías 3.0 y 3.5, con el propósito de promover la sana competencia, el compañerismo y el crecimiento del pickleball en la República Dominicana.

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de Arianna Pickleball Arena y Villa, ubicadas en Juan Dolio. Los organizadores informaron que los participantes deberán presentarse con suficiente antelación para completar el proceso de registro y preparación previo al inicio de los encuentros.

José Núñez, integrante del comité organizador, destacó que la actividad busca fortalecer los valores que distinguen a esta disciplina deportiva.

“Más que una competencia, este torneo representa una oportunidad para fomentar la pasión, la estrategia y el sentido de comunidad que caracterizan al pickleball, promoviendo la convivencia entre jugadores, familiares y aficionados”, expresó.

La competencia se disputará en la modalidad de dobles, permitiendo la participación de parejas masculinas, femeninas y mixtas, con el objetivo de incentivar la inclusión y la integración dentro de la comunidad de este deporte.

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán medallas como reconocimiento a su desempeño durante la jornada.

La inscripción tiene un costo de RD$1,000 por participante e incluye almuerzo. Los acompañantes podrán asistir mediante un aporte de RD$500 por persona, que también contempla los servicios establecidos por la organización.

Debido a que los cupos son limitados, los organizadores exhortaron a los interesados a reservar con anticipación para garantizar su participación.

Para información adicional e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 809-519-2736.

“Arianna Pickleball Arena y Villa invita a toda la comunidad deportiva a disfrutar de una jornada cargada de emoción, competencia y confraternidad, en una experiencia diseñada para vivir al máximo el pickleball”, concluyó Núñez.

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