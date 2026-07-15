Amarante Baret ve él y Leonel fueron víctimas crisis del PLD

Carlos Amarante Baret durante una entrevista en el programa Casi Personal Con Graymer Méndez.

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SANTO DOMINGO.- El dirigente político Carlos Amarante Baret afirmó que tanto él como el expresidente Leonel Fernández terminaron siendo víctimas de la crisis interna que dividió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el proceso de selección de la candidatura presidencial para las elecciones de 2020.

Explicó que su ruptura con la línea interna del partido se produjo cuando rechazó lo que consideró una imposición de la candidatura de Gonzalo Castillo, en medio de las diferencias entre los sectores liderados por Danilo Medina y Leonel Fernández.

Durante una entrevista en el programa Casi Personal Con Graymer Méndez, Amarante Baret recordó que en 2018-2019 aspiraba legítimamente a la candidatura presidencial y defendía la necesidad de un proceso democrático dentro de la organización.

ROMPÍ AMARRAS CON PRÁCTICAS QUE NO ACEPTABA

“Me preparé toda una vida para servirle al país y tenía el derecho legítimo de aspirar”, expresó.

Dijo que hizo pública su posición en una rueda de prensa en la que cuestionó la forma en que se desarrollaba la escogencia del candidato presidencial, postura que también compartieron otros dirigentes peledeístas, como el fallecido Reinaldo Pared Pérez.

“Ese día rompí amarras con prácticas políticas que yo nunca he aceptado ni voy a aceptar”, manifestó, al recordar ese episodio como un punto de transformación en su trayectoria.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA INTERNA

El dirigente explicó que de aquella experiencia surgió posteriormente el movimiento político Avancemos, enfocado en promover la democracia interna, la institucionalidad partidaria y el rechazo a las imposiciones.

Al referirse a sus diferencias con Leonel Fernández, sostuvo que fueron de carácter político y no personal. “La paradoja de la vida es que, al final, Leonel y yo terminamos siendo víctimas”, afirmó.

También reivindicó el legado del profesor Juan Bosch, señalando que aprendió de él a defender sus convicciones y ejercer un pensamiento crítico, incluso cuando eso implicara asumir consecuencias políticas.

“A mí nadie me calló la boca con un decreto”, concluyó.

an/am