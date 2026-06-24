Alertan crecimiento de la RD enfrenta desafíos estructurales

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SANTO DOMINGO.- Pese a registrar uno de los desempeños económicos más sólidos de la región, la República Dominicana enfrenta desafíos estructurales que podrían limitar su desarrollo si no mejora la productividad y la calidad del empleo.

Así lo señalaron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), quienes alertaron que el país debe reducir brechas en áreas clave como infraestructura, gobernanza y capital humano.

Durante un encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Nathalie Alvarado, del BID, y Carolina Rendón, del BM, coincidieron en que mantener el dinamismo económico requerirá avanzar hacia un modelo de crecimiento más inclusivo, competitivo y sostenible.

Aunque la expansión ha contribuido a reducir la pobreza monetaria del 35 por ciento al 17 por ciento en la última década, las instituciones advirtieron que persisten importantes retos.

Según el BM, alrededor del 40 por ciento de los hogares dominicanos continúa en situación de vulnerabilidad, mientras que más de un tercio de la red vial enfrenta riesgos de deterioro por fenómenos climáticos.

Las especialistas también señalaron obstáculos vinculados a la gobernanza, la calidad de las políticas públicas y la necesidad de movilizar mayores recursos del sector privado para impulsar el desarrollo.

En cuanto a las oportunidades de crecimiento, recomendaron consolidar sectores que han sido motores tradicionales de la economía, como el turismo, la construcción y la manufactura, al tiempo que se promueve la expansión de actividades con mayor valor agregado, entre ellas la salud, la industria electrónica y la agroindustria.

Durante la actividad, la presidenta del Consejo de Directores de Amchamdr, Francesca Rainieri, afirmó que el fortalecimiento de la competitividad debe formar parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo que el país busca construir en los próximos años, incluyendo el debate sobre el marco fiscal y presupuestario.