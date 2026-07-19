Alcaldía embellece DN de cara a los Juegos Centroamericanos

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SANGTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional informó este domingo que avanza en un programa de embellecimiento urbano y entrega de obras para preparar a Santo Domingo de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Como ciudad anfitriona y miembro del comité organizador, la alcaldesa Carolina Mejía coordina con el Gobierno central los trabajos para adecuar la capital, que recibirá a más de 6,000 atletas de 37 países.

Entre las principales obras concluidas figuran el Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo, escenarios donde se disputarán competencias de baloncesto 3×3, voleibol de playa, skateboard y patinaje de velocidad, de acuerdo con un comunicado del cabildo.

La alcaldía también destacó la inauguración del parque Taíno, concebido como un legado de la cita deportiva, así como las labores de acondicionamiento de las principales vías de la ciudad, que incluyen asfaltado, iluminación, poda de árboles y señalización para facilitar el desplazamiento de las delegaciones.

Asimismo, informó que continúan los trabajos finales de un mural conmemorativo de los Juegos, ubicado en la avenida Winston Churchill, junto con la construcción de un parque lineal en esa zona.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán en Santo Domingo a atletas de 37 países en la principal cita multideportiva de la región.