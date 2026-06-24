Alcaldía del DN inaugura el parque Monumental Girasoles

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SANTO DOMINGO. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguró este martes el parque Monumental en el sector Los Girasoles, una obra que convierte un antiguo terreno baldío utilizado como vertedero improvisado en un moderno espacio de recreación y convivencia comunitaria.

Con esta entrega, la ejecutiva municipal continúa impulsando la recuperación de espacios públicos en la capital, donde ya se han intervenido más de 215 parques y plazas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante el acto inaugural, Mejía destacó la importancia de preservar las áreas recuperadas y fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad.

“No hacemos nada si recuperamos espacios como este y no los cuidamos. Por eso quiero seguir trabajando de la mano con las diferentes instituciones para que Los Girasoles continúe avanzando”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que contribuyan al bienestar de los residentes del Distrito Nacional. “Seguimos en Los Girasoles, seguimos en el Distrito Nacional y vamos por más”, manifestó.

El regidor Edgar Javier, al ofrecer las palabras de bienvenida, agradeció la transformación realizada por la Alcaldía y resaltó el impacto positivo de la obra para niños, jóvenes y adultos mayores del sector.

El nuevo parque cuenta con áreas verdes, aceras, contenes, jardineras, bancos, zafacones, juegos infantiles y una malla perimetral para mayor seguridad. También dispone de iluminación LED, bolardos para evitar el estacionamiento sobre las aceras, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y trabajos de asfaltado en las vías circundantes.

La obra incluye además paisajismo, poda y siembra de árboles ornamentales, así como tres murales artísticos que embellecen el entorno.

Como muestra de agradecimiento, los comunitarios entregaron a la alcaldesa una estatuilla y un arreglo floral en reconocimiento a su cercanía y disposición para atender las necesidades del sector.

En la actividad participaron autoridades municipales, legisladores, representantes comunitarios y funcionarios de la Alcaldía del Distrito Nacional.

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