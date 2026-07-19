Alcalde Ulises Rodríguez recibe reconocimiento de FEDODIM

Ulises Rodríguez recibió e reconocimiento de parte de ejecutivos de la entidad.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El alcalde Ulises Rodríguez fue distinguido como “Personalidad Municipal” durante la XI Premiación Juan Pablo Duarte, organizada por la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).

Se trata de un reconocimiento a su trayectoria como legislador, empresario, servidor público y por la gestión que desarrolla al frente del Ayuntamiento de Santiago.

RECONOCEN SU APORTE AL MUNICIPALISMO

La distinción destaca su compromiso con el fortalecimiento de la municipalidad, su visión de desarrollo y el liderazgo demostrado en favor de los gobiernos locales, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del municipalismo dominicano.

Al recibir el galardón, Rodríguez agradeció el reconocimiento y afirmó que constituye un estímulo para continuar trabajando con mayor dedicación por el bienestar de la ciudadanía y el progreso de los municipios.

“Este reconocimiento me compromete aún más a seguir trabajando por el fortalecimiento de nuestros municipios y, de manera especial, por Santiago de los Caballeros. Como alcalde, siento que el compromiso con nuestra gente es cada día mayor”, expresó.

AGRADECE RESPALDO DE FEDODIM

El ejecutivo municipal agradeció a los directivos de FEDODIM, encabezados por su presidente Lioncito José Sencilie y Pedro Richardson, así como a alcaldes, directores distritales y demás autoridades presentes en la ceremonia.

Durante su intervención, resaltó la importancia de promover una gestión municipal sustentada en la transparencia, la buena gobernanza y el servicio a la ciudadanía, inspirada en los ideales del patricio Juan Pablo Duarte.

DESTACA APOYO DEL GOBIERNO

Rodríguez también valoró el respaldo brindado por el presidente Luis Abinader al fortalecimiento de los gobiernos locales y al desarrollo de la municipalidad dominicana.

Asimismo, consideró un honor recibir una distinción que en su edición anterior fue otorgada al mandatario, lo que representa un mayor compromiso para continuar impulsando una gestión cercana, eficiente y enfocada en mejorar la calidad de vida de la población.

PREMIACIÓN JUAN PABLO DUARTE

La XI Premiación Juan Pablo Duarte, celebrada por primera vez en Santiago, reconoce cada año a personalidades e instituciones por sus aportes al desarrollo municipal y al fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales en la República Dominicana.

an/am