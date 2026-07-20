Agricultura elimina los cultivos hospederos de la mosca blanca

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AZUA, República Dominicana.– El Ministerio de Agricultura inició un operativo para eliminar 18 mil tareas de cultivos hospederos de la mosca blanca (Bemisia tabaci Genn) y el Thrips en las regiones Sur, Valdesia, Enriquillo y El Valle, como parte de las acciones para proteger la producción agrícola nacional y reducir la incidencia de plagas.

La jornada se ejecuta bajo la Resolución de Veda Agrícola No. RES-MA-2026-34, de carácter legal y cuarentenario, a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria y el Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP), con el respaldo de agroindustrias y organizaciones del sector productivo.

El inicio oficial del operativo tuvo lugar en el proyecto 2-C del sistema YSURA, en Sabana Yegua, Azua, donde fueron destruidas 12 tareas de berenjena pertenecientes al productor José Féliz (Wilfrido).

El coordinador del Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en la región Sur, ingeniero Augusto Villar, explicó que la medida busca interrumpir el ciclo biológico de estos insectos y disminuir sus poblaciones, con el objetivo de garantizar futuras siembras con menores riesgos de afectación y evitar la propagación de enfermedades virales en los cultivos.

Entre las plantaciones hospederas que serán eliminadas figuran tomate industrial, berenjena, ajíes, molondrón, melón, sandía, auyama, pepino, algodón, tabaco, habichuelas, musú, calabaza, cundeamor y calabacines.

Durante el acto de apertura, representantes del Ministerio de Agricultura y del sector agroindustrial destacaron la importancia de la veda como una herramienta para preservar la sanidad vegetal y fortalecer la productividad agrícola.

El director regional del Valle de Agricultura, ingeniero Juan Manuel Bourdierd, exhortó a los productores a respaldar las disposiciones establecidas en la resolución, mientras que Amable Padilla, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Conservas del Agro (AFCONAGRO), resaltó el apoyo del Gobierno y del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.

Empresas como Transagricola, SRL (Linda), Peravia Industrial (La Famosa) y Victorina Agroindustrial, SAS, manifestaron su respaldo técnico y logístico al programa de control fitosanitario.

En la actividad participaron funcionarios regionales de Agricultura, técnicos agropecuarios, representantes de juntas de regantes, instituciones del sector agrícola y ejecutivos de empresas agroindustriales.

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