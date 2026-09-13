Abinader inaugura varias obras en municipios de Cambita y SC

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SAN CRISTÓBAL.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo dos obras destinadas a fortalecer los servicios educativos y la atención a la primera infancia en la provincia San Cristóbal.

La jornada de trabajo incluyó la entrega del techado del Centro Educativo en Artes Antonio Garabitos, en Cambita Garabitos, y un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en el sector Canastica.

EL TECHADO DE LA ESCUELA EN CAMBITA

El techado del Centro Educativo en Artes Antonio Garabitos fue construido con una inversión de RD$26,639,515.49 y beneficiará directamente a 457 estudiantes del nivel secundario, además de ofrecer a la comunidad un espacio adecuado para actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

La obra, ejecutada a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, responde a una antigua demanda de la comunidad y permitirá que estudiantes y atletas puedan desarrollar sus actividades en instalaciones protegidas de las condiciones climáticas.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que más del 99 % de los centros educativos públicos del país se encuentran actualmente en funcionamiento, mientras las autoridades trabajan en el restante 1 % para completar las intervenciones de mantenimiento pendientes.

De Camps explicó que al comenzar el año escolar, hace dos semanas, la gran mayoría de los centros educativos se encontraba en pleno funcionamiento, con los estudiantes recibiendo docencia, alimentación escolar y transporte a través del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).

Exhortó a los estudiantes a asumir nuevos retos, participar activamente en las actividades escolares y descubrir sus talentos, al tiempo que los llamó a cuidar y mantener en buenas condiciones las instalaciones inauguradas.

INAUGURA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN CANASTICA, SAN CRISTOBAL

Posteriormente, Abinader inauguró el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en el sector Canastica, de esta provincia, una obra que beneficiará de manera directa a 250 niños y niñas de entre 0 y 5 años.

Forma parte de las acciones del Gobierno para ampliar la cobertura de atención integral a la primera infancia y ofrecer servicios orientados al desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los menores, a través de las modalidades Caipi y Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI).

Durante el acto, la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, agradeció al mandatario la confianza depositada en su gestión y resaltó el compromiso del Gobierno con la ampliación de los servicios dirigidos a la niñez.

CENTRO ATENDERÁ A FAMILIAS DE VARIOS SECTORES

En el municipio de San Cristóbal, el Inaipi dispone de una capacidad instalada para atender a 5,018 niños y niñas de 0 a 5 años mediante 17 centros, de los cuales seis son Caipi y 11 CAFI.

En toda la provincia funcionan 43 centros de atención integral a la primera infancia: 15 Caipi y 28 CAFI, con capacidad para beneficiar a 12,556 niños y niñas.

Acompañaron al presidente Abinader el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar; la gobernadora provincial, Pura Casilla, y el alcalde del municipio de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, además de otras autoridades y representantes comunitarios.

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