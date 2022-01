Abinader: “Es compromiso todos turismo sea gran locomotora RD”

Abinader habla durante el encuentro con periodistas.

MADRID, España.- El presidente Luis Abinader expresó que es responsabilidad de todos seguir impulsando el principal sector económico de la República Dominicana, que es el turismo y abogó por tomar más conciencia de lo que significa este sector en el país.

Durante un desayuno este viernes con periodistas dominicanos que dan cobertura a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), dijo que dispone de datos sobre proyectos que pueden hacer cambios sustanciales para el beneficio del país.

Agregó que se debe seguir trabajando desde el Gabinete de Turismo, no solamente con las instituciones financieras, sino también con toda la sociedad dominicana.

“Agradecemos a los comunicadores que han apoyado grandemente el turismo y han colaborado con la gestión y les pedimos que continúen con su apoyo”, manifestó el Mandatario.

Señaló la importancia de informar con verificación de datos y fuentes por lo sensible del tema.

Dijo que ya no falta una cadena hotelera que no quiera estar en el país, que no se haya acercado, que quiera un tratamiento personalizado prácticamente con el compromiso de invertir.

an/am