Presidente inaugura Centro de la UASD en Santiago Rodríguez

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SANTIAGO RODRIGUEZ.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el nuevo Centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santiago Rodríguez, una obra que fortalece el acceso a la educación superior en la Línea Noroeste, 47 años después de la creación de la extensión universitaria en esta provincia.

La moderna infraestructura, construida por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) con una inversión de RD$737 millones, tendrá capacidad para 1,026 estudiantes, permitiendo que miles de jóvenes cursen estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la expansión de la UASD responde al compromiso de garantizar igualdad de oportunidades para todos los jóvenes, independientemente de su lugar de residencia o condición económica.

Abinader destacó que la descentralización de la educación superior reduce los costos de transporte, alojamiento y manutención para las familias, al tiempo que contribuye a disminuir la migración interna y fortalece el desarrollo de las provincias.

Asimismo, anunció que el Gobierno continuará ampliando la presencia de la universidad estatal en distintas regiones del país. Recordó la reciente entrega del centro de la UASD en Dajabón y adelantó que se estudia la construcción de un gran centro universitario para la región Noroeste, con alcance en Montecristi y otras provincias.

El jefe de Estado exhortó a estudiantes y autoridades universitarias a preservar las nuevas instalaciones y convertirlas en un espacio dedicado no solo a la docencia, sino también a la investigación, la cultura y las artes.

Bisonó resalta la expansión universitaria

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor «Ito» Bisonó, destacó que con esta inauguración el Gobierno suma seis centros regionales de la UASD construidos por el MIVHED, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de la educación superior pública y promover el desarrollo regional.

«Estamos entregando una universidad completamente equipada, lista para recibir estudiantes desde el primer día», expresó el funcionario, quien subrayó que la visión del presidente Abinader ha sido llevar inversiones de alto impacto a las comunidades históricamente más necesitadas.

Durante la ceremonia, Bisonó también entregó un reconocimiento al rector saliente de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, por su liderazgo y su aporte al fortalecimiento de la infraestructura universitaria en todo el país.

Rector destaca respaldo del Gobierno

Al pronunciar el discurso central, Beltrán aseguró que la UASD ha experimentado la mayor expansión de las últimas décadas gracias al respaldo del Gobierno.

Indicó que durante su gestión la universidad pasó de siete a trece ciudades universitarias, con nuevos centros en Baní, Azua, Hato Mayor, Cotuí, Neiba y Santiago Rodríguez, además de ampliar la red de liceos experimentales de uno a 16 planteles.

El rector recordó que la presencia de la UASD en Santiago Rodríguez comenzó el 4 de abril de 1979 como una extensión del Centro Mao y que en octubre de 2023 fue elevada a la categoría de centro universitario, paso que permitió la construcción de la nueva Ciudad Universitaria.

Beltrán, quien recientemente anunció su jubilación tras 55 años de servicio en la academia estatal, agradeció el respaldo recibido del presidente Abinader y exhortó a las nuevas autoridades universitarias a dar continuidad al proceso de expansión institucional.

Infraestructura moderna

El nuevo Centro UASD Santiago Rodríguez fue levantado sobre un terreno de 14,552 metros cuadrados, con una construcción de 8,543.36 metros cuadrados.

El campus cuenta con un edificio docente de cuatro niveles que alberga 24 aulas, cuatro laboratorios, un aula inteligente, biblioteca y laboratorio de informática. También dispone de un edificio administrativo de tres niveles con aulas de postgrado y un auditorio para actividades académicas.

La obra incluye una cancha mixta con graderías, plaza patriótica, planta de tratamiento, cisterna, almacenes, áreas de servicios y 105 plazas de estacionamiento, incluyendo espacios para personas con discapacidad, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades universitarias.

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