A mitad de 2026: el endeudamiento se acelera y la inversión se ralentiza (OPINION)

POR HECTOR LINARES

La primera mitad del año 2026 trascurrió con una acelerada ejecución del endeudamiento contemplado y una aparente ralentización en la implementación del gasto dirigido a inversión pública.

Al cierre de junio, la frontera de la primera mitad del calendario 2026, el balance de préstamos desembolsados era de RD$355,480.28 millones, cifra que representa el 87.5 % del monto proyectado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, que es de RD$406,119.34 millones.

En el mismo periodo, el gasto dirigido a inversión pública alcanzó a RD$42,062 millones, con una representación del 35.83 % del valor consignado para el periodo fiscal 2026 competo, unos RD$117,379 millones, según consigna el Ministerio de Hacienda y Economía (MHC).

Medido frente al valor ejecutado en el 2025 completo, la ejecución del gasto en inversión publica al inicio de julio en curso representaba un 43.78 %.

El gasto destinado a inversión publica representa el 54.5 % del gasto de capital asignado en el PGE 2026. Y el gasto de capital es apenas un 13 % del gasto total.

Se estima que el gasto de capital, básicamente el destinado a inversión pública, que es de mayor incidencia, impacto y arrastre en la economía, como contribuyente directo a la creación de riqueza. Carreteras, puentes, presas, canales de riego y adquisición de activos fijos suelen ser infraestructuras y obras señaladas como vías conductoras al desarrollo y al crecimiento económico y social.

En el presupuesto vigente, tres sectores centran el grueso de los recursos asignados para inversión pública. Son Transporte, con RD$47,496 millones, Viviwendas, con RD$20,251 millones y Protección del aire, agua y suelo, con RD$13,196 millones.

El financiamiento a la inversión pública se prevé que lo aporte el Fondo General (recaudación interna) con RD$85,052 millones, y préstamos externos e internos, con RD$43,066 millones y RD$5,643 millones, respectivamente.

Las ejecuciones

El vigente presupuesto público contempla 1,819 procesos contractuales adjudicados, 527 contratos activos y 38 contratos cerrados.

Las cifras que consigna el MHE en su enfoque titulado “Trazabilidad al presupuesto público de inversión” de la página Transparencia Fiscal, dan cuenta que los proyectos con mayores montos son la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramo Los Alcarrizos-Avenida Luperón, con RD$2,430.02 millones, la carretera Enriquillo-Pedernales, con RD$1,919.24 millones, la extensión de la avenida Jacobo Majluta con avenida República de Colombia, con RD$1,774.59 millones y la construcción de paso a desnivel en la intersección de la avenida 27 de Febrero, con RD$1,752.40 millones.

Geográficamente, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional son las zonas más beneficiadas del programa de inversión pública que ejecuta el Gobierno con cargo al PGE 2026, con RD$9,986.8 millones y RD$6,950.02 millones, respectivamente. Consolidando el Gran Santo Domingo una inversión pública ejecutada hasta la primera mitad del año por RD$16,936.82 millones.

Otras regiones con elevados montos del reducido gasto de capital asignado en el Presupuesto son las provincias Pedernales, Santiago de los Caballeros y San Cristóbal, con RD$2,416.95 millones, RD$2,134.01 millones y RD$1,498.81 millones, respectivamente.

Hay una partida de RD$1,456.37 millones dentro de la ejecución descrita, que figura como inversiones “multi provinciales”.

La inversión pública ejecutada revela cierta inclinación hacia los polos turísticos, porque además de Pedernales, figuran con importantes montos las provincias La Altagracia y Puerto Plata, con RD$923.66 millones y RD$1,125 millones, respectivamente.

Procedencia de los créditos

El vigente presupuesto público consigna que del monto global aprobado para inversión pública, por crédito externo provendrá un valor total de RD$43,066 millones y por crédito de fuente interna RD$5,643 millones. Del Fondo General se consigna que se aportarán RD$85,052 millones.

De los desembolsos de préstamos ya ejecutados, la banca multilateral aparece con sumas altas, aunque con ponderación relativamente bajas todavía. Los bonos externos siguen liderando la fuente de financiamiento del PGE.

Al final de junio y principio de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido como Banco Mundial, con RD$6,565.30 y RD$4,387.18 millones respectivamente, encabezaban a los organismos multilaterales en cuantía de montos desembolsados.

En cambio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo OPEC desembolsaron respectivamente RD$375.5, RD$416.8 y RD$15.13 millones.

El financiamiento puramente comercial, por un valor global ejecutado de RD$275,732.7 millones, provino de las colocaciones de bonos externos por RD$168,611.01 millones, bonos internos por RD$106,417.6 millones y un desembolso del Citibank por RD$704.1 millones.

Resultado presupuestal

Las cifras contenidas en le sección Transparencia Fiscal del MHE arrojan un monto de gastos, al inicio de julio, ascendente RD$772,011 millones e ingresos por RD$665,422,22 millones, para un déficit operativo de RD$106,588.78 millones.