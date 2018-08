OPINION: Guillermo Moreno y Marcha Verde frente a Hipólito Mejía

1– En días recién pasados le escribí al señor Guillermo Moreno para señalarle que en su discurso pronunciado el domingo 5 de agosto en la Iglesia Bautista situada en el Morningside Heights de Manhattan, él pasó por alto hacer el llamado de rigor a la unidad de los partidos opositores invitados allí presentes. Me refiero a la unidad monolítica imprescindible de los partidos políticos opositores, con el fin de desplazar al PLD del poder en las elecciones a realizarse en el año 2020, yendo a esas elecciones con candidaturas escogidas por el consenso de los susodichos coalicionados.

2– Esa omisión de Guillermo, no sabíamos si fue por un desliz, o por un error, o que fue algo a propósito; no obstante, mis dudas a ese respecto se han clarificado al leer su artículo titulado – ¡La reelección, estúpido, la reelección!- publicado en el periódico digital, “Diario Libre” en fecha 13 de agosto, es decir 8 días después del pronunciamiento del discurso precedentemente aludido.

3– En este artículo Guillermo Moreno hace hincapié en que la oposición tenía que evitar cualquier intersticio por donde pueda colarse la reelección, resaltando de manera implícita, que las primarias abiertas es la vía por donde Danilo logrará la nominación por su partido, no sin antes haber modificado la Constitución de la República. Aunque dada las particularidades surrealista de nuestra política, cabe preguntarse en este caso ¿que será primero, si la nominación presidencial de Danilo por su partido, o la modificación de la Constitución?

4– No estoy de acuerdo con el enfoque que el señor Guillermo Moreno le da a la decisión tomada por el PRM en cuanto a que cada Partido elija la forma de primaria que considere de lugar. Cuando Guillermo alega que el PRM perdió la perspectiva y confundió el blanco por ese acuerdo, para mí, él no ha tomado en cuenta que en política las decisiones se toman según la realidad del momento y asumiendo las tácticas y estrategias del enemigo. Las jugadas en política son como en el ajedrez, el movimiento de las fichas del contrario, determinan el movimiento de mis fichas, y viceversa.

5– En su artículo el líder de Alianza País, señala, que hay que evitar el intento de reelección de Danilo, porque éste con el Estado a su merced impondrá su proyecto reeleccionista a como dé lugar, lo que es cierto. ¿Pero, este modus operandis del PLD cambiaria si el candidato fuese otro peledeista, por ejemplo, Leonel, Amarante Baret, Francisco Javier García, etc.?

6– Al señor Moreno García le advierto, que no seamos ingenuos, que no nos llamemos a engaños, porque el PLD para ganar las elecciones hará las mismas tropelías que ha venido haciendo con cualquier candidato, puesto que a todos ellos lo primero que les interesa es retener el poder, y para esa meta suprema, a la hora del none superarán sus diferencias, se pondrán de acuerdo para unirse monolíticamente en torno a un proyecto de más corrupción y blindarse con la impunidad. Por tales razones, da lo mismo que el candidato del PLD sea Danilo, o Leonel, o cualquier otro; es más, ahora mismo, Danilo es el candidato que más favorecería un triunfo de la oposición, porque tiene el mayor descrédito y rechazo entre la población por corrupto y mentiroso. No es que los demás aspirantes no lo sean, pero Danilo tiene en su record, que se ha burlado descaradamente de toda una nación que lo creía más serio y con otra moral, muy diferente a Leonel. Nadie lo creía tan cínico y mentiroso, tan “jablador”.

7– Le recuerdo a Guillermo Moreno, que frente al dilema que planteaban las opciones de las primarias, el PRM tomó una decisión Salomónica eligiendo la fórmula que le permitirá unas “primarias cerradas”, con lo que elegirá el candidato que este Partido considere es la mejor opción electoral y política para llevar a cabo un Proyecto de Nación que nos permita el inicio de la recuperación del país. Además Guillermo debe entender, que la clave de la reelección no está en las primarias, sino, en el Congreso donde hay la oportunidad de conjurarla.

8– Guillermo Moreno en vez de comprender las sabias razones del PRM para aprobar unas primarias optativas, ha interpretado que nuestro Partido con este acuerdo reprodujo los mismos vicios de la política y de los partidos tradicionales, y que el PRM en particular con su actitud ha roto la confianza para la conformación de una amplia alianza opositora en capacidad de sacar al peledé del poder.

9– Con esta declaración Guillermo Moreno deja claro al PRM, que no cuenten con su persona y su Partido para esa gran alianza opositora, que sabemos es imprescindible para sacar al PLD en las elecciones del 2020. Ahora, también entiendo, el por qué de la omisión suya al llamado de unidad en el discurso que Guillermo pronunciara el 5 de agosto en la iglesia Bautista de Manhattan. Aquella omisión no fue un desliz, ni un error, sino un acto consciente con claras motivaciones políticas, aireadas por el yoismo de alguien que como los peledeistas en el ayer, se está creyendo la fantasía de ser los únicos puros.

10-El Dr. Guillermo Moreno no debe perder de vista, que estamos en la RD, un país donde están corrompidos en mayoría los de arriba y los de abajo; que tenemos que arar con los bueyes que tenemos, no con ciudadanos de los países nórdicos con solida formación cívica, respetuosos de las instituciones. Por ésta y otras razones, en una alianza de Partidos para desplazar al PLD del poder lo que debe primar son sólidos y puntuales acuerdos donde la Constitución y las leyes sean las bases y argamasa de esa alianza. También, como los individuos determinan la calidad del éxito de cualquier empresa, es primordial escoger para los puestos para presidente y vice-presidente las figuras más éticas, morales y capaces de los Partidos mayoritarios. Iguales parámetros de conducta deben aplicarse para nominar por provincias y municipios a los senadores, diputados, síndicos y regidores entre las organizaciones que participen en la susodicha coalición de partidos contra el continuismo maléfico del PLD.

11– En la actualidad, es un hecho incontrastable, que Moreno y la mayoría del pueblo consciente, quieren cambios radicales en lo social, político y económico en nuestra patria; pero desgraciadamente eso solo sería posible con una revolución armada del pueblo unido a los militares patriotas, donde haya hasta fusilamientos de los que descarada y vulgarmente han saqueado al país y que lo robado vuelva al pueblo.

12– Dado el impedimento de esa revolución armada, por ahora solo podemos acceder al poder mediante el voto popular, para un gobierno de transición, que poco a poco, sin generar traumas y sin derramamiento de sangre, tal como lo plantea “Marcha Verde”, el PRM y demás Partidos de oposición, iniciemos el desmembramiento de las caducas estructuras de poder conformadas y lideradas por Leonel y Danilo, quienes se han blindado amarrando el poder judicial, el congresual y militar.

13– Necesitamos de nuevas cortes. Al efecto, tienen que ser removidas totalmente las actuales fichas del PLD enquistadas en la altas cortes: La Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Contencioso administrativo, de la Cámara de Cuentas, del Consejo de la Magistratura, de la Junta Central Electoral, etc.

14– En la revolución social por venir, el gobierno que la encabece a partir del año 2020 tiene el imperativo de motorizar que la justicia pase a ser totalmente independiente del Poder Ejecutivo, para lo cual es condición innegociable, que el Ministerio Publico, el Procurador de la República y los fiscales sean elegidos de algún modo por el pueblo. Para estos logros, lógicamente necesitamos de un nuevo Congreso conformado por hombres y mujeres íntegros y capacitados, que amen a su patria y que estén comprometidos con el cambio que implica un verdadero proyecto de nación.

15– Estas metas solo son realizables desde el poder, pero se da el caso, que las fuerzas que pugnan por su realización no están en el poder, entonces, ante la “descomunal mafiosidad” del Partido que nos desgobierna, se hace imprescindible hacer efectiva la tan mencionada coalición de los Partidos opositores para desplazar a quienes desde hace 18 años están detentando el poder de manera tan perversa.

16– Ante esta situación, lo extraño del líder máximo de Alianza País, es su displicencia a tan imprescindible alianza opositora, ya reconocida como una condición “sine qua non”, para arrebatarle el poder al PLD. Moreno García, resiste unirse al PRM, alegando públicamente, que éste partido no respeta lo pactado. Esta sinrazón que da el líder máximo de Alianza país para poner en duda una alianza suya con el PRM, va contra la lógica de una decisión de la cúpula del PRM basada en tácticas y estrategias, que sin lugar a equívocos, es la respuesta correcta a una coyuntura política del momento.

17– En esta vorágine de desencuentros, el señor Guillermo y los demás partidos unidos en un frente común opositor para derrotar al PLD en las elecciones del 2020, mas la Marcha Verde y los llamados votantes silentes, sostienen soterradamente, que jamás harían causa común con el PRM, de Hipólito ser el candidato, o si este Partido no pone freno a la labor de “Caballo de Troya” que éste expresidente ha venido haciendo ostensiblemente, porque él, como “Quinta Columna”, le echará jabón al sancocho, torpedeará la unidad del PRM y la oposición, y tratará de imponer el vicepresidente de la República y los candidatos a los puestos congresuales y municipales contrarios a los intereses de la nación.

18– En esta exposición para un debate público, quiero que se tenga bien presente que me refiero al Hipólito Mejía, que busca ser de nuevo presidente de la República por medio a una institución a la que él solo le ha venido haciendo mucho daño, y que tiene esa aspiración en un tiempo, en que jamás votarán por él, el Millón y medio de personas que asistieron a la Marcha Verde, más dos millones más que no fueron por el mal tiempo y otros motivos. Hablo del Hipólito, que si no ganó la presidencia cuando tenía 26 puntos arriba en las encuestas, muchos menos ganará teniendo en contra todos los verdes a Dios y las estrellas. A la luz de estos hechos y otros, ¿entonces, que busca Hipólito aspirando de nuevo a presidente? Estos datos, bien analizados dan sustento a la tesis que típica a ese expresidente, como la “Quinta Columna del PRM” al servicio de danilismo.

Conclusión

A-El PRM es la mayor fuerza de la oposición, como tal, constituye el mayor escollo para los planes continuistas en el poder del PLD, por este motivo, el danilismo está empeñado en dividirlo, para finalmente destruirlo. En este punto es necesario que comprendamos el rol de principalía a jugar por este partido en las elecciones venideras, en torno al cual, hay que articular la mencionada “alianza opositora” si queremos derrotar al PLD en el año 2020. Por esta y mil razones más, todos debemos oponernos a la destrucción del PRM, porque como hemos expuestos, sin PRM no habrá cambio de gobierno en el año 2020.

B– Ante esta situación, Guillermo Moreno y la Marcha Verde, como cualquier otra institución política interesada en la suerte del país, en vez de mostrase reticentes a una alianza con el PRM, mejor debieran abocarse en ayudar a las fuerzas progresistas que dentro de este Partido luchamos por evitar su división y destrozo patrocinados por el danilismo. Esta meta conlleva liberarlo del indecoroso quehacer y proceder político y de la influencia maligna que sobre el PRM ejerce y encabeza Hipólito Mejía.

C– Este batallar, por el bien de la democracia de la República Dominicana y su futuro, impone, que Guillermo Moreno, la Marcha Verde y las demás fuerzas opositoras y sus líderes, le hablen bien claro al PRM y al país respecto a lo que piensan sobre Hipólito, y que en consecuencia, dejen los comentarios negativos que entre bambalinas sostienen del quehacer y proceder político de este expresidente, para que en vez de esas críticas en privado, en los pasillos, en voz baja, la realicen responsablemente a lo público, para que de esta manera, dejen saber al país y al PRM, que ellos – “de Hipólito de ser el candidato” – jamás aceptarán una coalición con el PRM, puesto que esa alianza sería una contradicción con los principios anticorrupción e impunidad por los que luchan. Además, entre estos líderes se tiene, que entenderse con Hipólito seria como montarse en una yola con un gran hoyo en su fondo para navegar mar adentro, lo que irremediablemente derivaría en el hundimiento de la embarcación con todos sus pasajeros.

D– En este panorama, de hacerse efectiva la declaración pública sugerida por mí a los líderes de las instituciones que nos ocupan, se clarificaría el panorama electoral, hasta ahora tan difuso y desconcertante con los aprestos conspirativos de Hipólito contra el PRM y el futuro del país. Esta declaración pública, definitivamente le daría una formidable ayuda al sector progresista que lucha dentro del PRM para liberarlo del lobo alfa y demás cánidos, que pasan en nuestra agrupación política, por patriotas y mansos corderos.

E– Además, esa propuesta mía, de hacerse pública por las fuerzas políticas aludidas, pondría al PRM entre la espada y la pared, y obligaría a este Partido a tomar una decisión al respecto, a la vez que actuaria como figa que pincharía el globo Hipólito, y lo desinflaría, ante lo que éste necio y eterno aspirante a presidente, no tendría más opción que retirar su inviable candidatura.

F– Como efecto corolario de esta declaración, muchos de los seguidores de Hipólito, caerían en cuenta, que con este hombre de candidato solo haríamos el ridículo y tendríamos las de perder. Únicamente se resistirían, los que aún por ignorancia, o por el fanatismo que obnubila, no asimilan que su líder es un escollo para el triunfo de la oposición. En esta tesitura, solo quedarían como hipolitistas los pocos que no cambian su líder, ya sea por un sentimiento pendejo de lealtad, o los que por cobardía temen enfrentar los reproches que entre algunos amigos y familiares hipolitistas, les vendría por causa de la disidencia.

G– Sería una pena, que los líderes e instituciones a los que me dirijo en esta oportunidad, por conflictos de intereses o por falta de visión, no asuman la declaración que les sugiero. Ello sería un gran error de quienes pudiendo hacer muchísimo para salvar al PRM, se nieguen a ello, y dejaran zozobrar a este instrumento de lucha del pueblo, que en este tiempo es esencial para sacar al PLD del poder. Vaticino, que quien se niegue a esta sugerencia, pagará su yerro. Y si es Partido, en las elecciones del 2020 perderá su “personería jurídica”, y si es Marcha, perderá su colorido, y el favor de Dios y del pueblo.

A mis lectores, a Marcha Verde y al Dr. Guillermo Moreno, les dejo la palabra.

Enlace donde pueden leer el artículo de Guillermo Moreno: – ¡La reelección, estúpido, la reelección!- .

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/la-reeleccion-estupido-la-reeleccion-EA10548628

Posdata: La presente publicación no compromete en lo absoluto al PRM, puesto que no soy un dirigente de la cúpula de ese Partido, sino, un simple miembro de la base y un libre pensador.