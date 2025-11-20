Volvió a fallar servicio del metro Santo Domingo por una avería

SANTO DOMINGO.- El servicio de una parte del Metro de Santo Domingo volvió a fallar este miércoles debido a una avería que provocó la suspensión temporal de un tramo de la línea 2, confirmó la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Este nuevo percance se produjo apenas nueve días después de que el Metro se paralizara por completo el pasado 11 de este mes debido a un apagón general que se registró en el país, provocado por una avería en líneas de transmisión de electricidad.

Sobre la suspensión de este miércoles, la OPRET emitió un comunicado cuyo texto es el siguiente:

«COMUNICADO

Informamos que, siendo las 7:20 de la noche, fue restablecido el servicio en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte, correspondiente a la Línea 1.

Pasadas las 6:00 de la tarde, una avería provocó la suspensión temporal del servicio en dicho tramo. Durante este proceso, las estaciones de la Línea 2 no resultaron afectadas y se mantuvieron operando.

Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y reiteramos que la situación no representó peligro para los pasajeros.

Miércoles 19 de noviembre

OPRET – Departamento de Comunicaciones»

sp-am