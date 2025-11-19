UASD certifica que apagón del 11 nov. fue por un error humano
SANTO DOMINGO. – El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ingeniero José Luis Moreno San Juan, atribuyó este miércoles el apagón general ocurrido el pasado 11 de noviembre a un error humano cometido durante labores de mantenimiento en la subestación San Pedro 1.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche.
Moreno San Juan explicó que, tras la perturbación inicial, algunas plantas térmicas intentaron sostener la frecuencia del sistema, pero la caída repentina de aproximadamente 950 megavatios provocó un desequilibrio mayor.
