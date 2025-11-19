UASD certifica que apagón del 11 nov. fue por un error humano

José Luis Moreno San Juan

SANTO DOMINGO. – El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ingeniero José Luis Moreno San Juan, atribuyó este miércoles el apagón general ocurrido el pasado 11 de noviembre a un error humano cometido durante labores de mantenimiento en la subestación San Pedro 1.

Según explicó, el colapso del sistema eléctrico no se debió a una falla técnica estructural, sino a una operación manual incorrecta que desencadenó una serie de eventos que provocaron la salida total del servicio en todo el país.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche.

En la conversación, el ingeniero Moreno San Juan detalló los hallazgos contenidos en un informe preliminar elaborado por un equipo técnico del Instituto de Energía, especializado en sistemas de distribución y transmisión. De acuerdo con el análisis, el incidente se originó cuando, durante un proceso de mantenimiento, un operador confundió una seccionadora sin carga perteneciente a la planta solar de Costa con otra que estaba energizada y conectada a la planta Comayaza, la cual generaba más de 120 megavatios al momento de la operación.

Moreno San Juan explicó que, tras la perturbación inicial, algunas plantas térmicas intentaron sostener la frecuencia del sistema, pero la caída repentina de aproximadamente 950 megavatios provocó un desequilibrio mayor.

