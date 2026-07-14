VENEZUELA: Gobierno trabajará con oposición reconstruir país

CARACAS 14 Jul.- La Asamblea Nacional venezolana ha anunciado este martes una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición de cara a la reconstrucción del país latinoamericano tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, un plan en el que participarán miembros del Parlamento opositor paralelo constituido en 2015.

«En el marco de la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto», ha señalado en un comunicado el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez.

Dicha asamblea ha indicado que «el internacional unánime» al pueblo venezolano y al Gobierno «para enfrentar la tragedia» demostraron que «solo en unión» se puede «avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz».

Por su parte, el Parlamento opositor paralelo establecido en 2015 también ha confirmado en un comunicado la agenda de trabajo conjunta, que tiene por objetivo «promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, constituyéndose como el inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades».

El plan busca fortalecer «las instituciones democráticas, el sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política». «La emergencia provocada por los terremotos ha puesto de manifiesto la importancia de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro», ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que el apoyo de países como Estados Unidos demuestran que que Venezuela «no está sola». «Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país», ha subrayado.

La Asamblea Nacional de 2015 ha expresado su agradecimiento a Washington «por su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de las institucionalidad democrática de Venezuela».

La exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia de la Asamblea opositora, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que asume «el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral».

Este plan, ha indicado, estará sustentado «en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela». «Elevamos las banderas de la fe y de la esperanza», ha dicho, sin dar más detalles al respecto.

El anuncio –que ha sido republicado en las redes sociales personales del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio– apunta así al inicio de negociaciones con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de cara a avanzar hacia la transición democrática tras los terremotos, que han dejado más de 4.560 víctimas mortales y 16.740 personas heridas.

Esto coincide con el plan de tres fases esbozado recientemente por la Administración Trump, que contempla la estabilización del país latinoamericano con vistas a la reconciliación nacional entre el chavismo y la oposición, y a unas eventuales elecciones tras el arresto de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado mes de enero en la capital, Caracas.