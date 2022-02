Ven necesidad de que la población conozca sus derechos políticos

SANTO DOMINGO.- El analista político, Francisco Tavárez, manifestó la necesidad de que los dominicanos conozcan sus derechos políticos y resaltó la desinformación general del ciudadano.

Durante una entrevista, indicó que una de las críticas que se formula a la sociedad contemporánea es que es en donde existen mayores canales de difusión de la información, pero a su vez es la sociedad más desinformada que existe.

«El dominicano tiene dos grandes pasiones: la pelota y la política, pero en esencia conoce poco de política pues la mira como expresión de una militancia en un determinado partido político cuando no es así. Política tiene que ver con organización, de hecho, es la ciencia que estudia la organización normativa de los pueblos», sostuvo Tavárez.

A CONTINUACIÓN LA ENTREVISTA INTEGRA:

«Preguntas para el Demócrata

En estos momentos en que se hace más necesario que nunca que toda la población, sobre todo, la votante, conozca más sobre sus derechos y deberes políticos, ¿qué hace ‘El Demócrata’ para orientar al respecto?

Como plataforma comunicacional impulsamos la educación y conciencia ciudadana, el Demócrata es una propuesta incluyente, sus programas de Tv, así como sus dos canales de YouTube, nos autodefinimos como una propuesta plural con un alto componente social que también involucra dos diarios, una fundación y nuestras redes sociales. Con relación a qué hacemos para que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes hemos incluido varias cosas:

En nuestros análisis diarios procuramos no quedarnos en el sensacionalismo de la información, sino en el análisis complejo que amerita un hecho y dentro de ese análisis explicamos a la ciudadanía qué derechos han sido violentados en caso de ser así, los artículos del Código Penal y del ordenamiento jurídico en sentido amplio en donde pueden estar sustentadas las acusaciones que se emitan y además cómo la población puede tener una idea más acabada de los procesos penales.

Un eje fundamental donde trabajamos los derechos y deberes políticos es nuestra Fundación y a su vez en nuestra Escuela de Formación Ciudadana que hemos llamado Don Pancho y doña Fela. Con ella recorremos el país dando cursos gratis a la juventud y tenemos ya 180 egresados. En nuestros cursos hacemos énfasis en el compromiso ciudadano de la juventud en donde el conocimiento y consciencia de los derechos y deberes es el centro del nuevo rol de la ciudadanía, creando una conciencia crítica y propositivo entorno a todas las problemáticas sociopolíticas que afectan a nuestra sociedad.

Desde su punto de vista, ¿qué tanto sabe el dominicano de política, sobre todo ahora que tienen a las redes sociales como aliadas?

Una de las críticas que se formula a la sociedad contemporánea es que es la sociedad en donde existen mayores canales de difusión de la información, pero a su vez es la sociedad más desinformada que existe.

El dominicano tiene dos grandes pasiones: la pelota y la política, pero en esencia conoce poco de política pues la mira como expresión de una militancia en un determinado partido político cuando no es así. Política tiene que ver con organización, de hecho, es la ciencia que estudia la organización normativa de los pueblos. Cualquier esfuerzo organizativo es un ejercicio político, un club de ama de casa, una junta de vecinos, un grupo estudiantil, etc.

Entonces resumimos que el dominicano sabe poco de política porque a diario dice que no le hablen de política y que no quiere saber de política cuando en realidad debería amar la política e interesarse más por ella pues la única manera de que tengamos una ciudadanía responsable es cuando comencemos a organizarnos para saber exigir nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes y para ello es importante la política, no necesariamente la que hacen los partidos políticos.

En el tiempo que lleva dedicado a los análisis políticos, ¿cuáles han sido los aciertos más importantes que ha logrado?

Sin lugar a dudas uno de los aciertos más relevantes es la conexión que hemos logrado con un amplio público de diversos estratos sociales que diariamente nos confían no solo su audiencia, sino la confianza de informarse con el Demócrata y tomar como punto de referencia nuestros argumentos y propuestas, convirtiéndonos en una de las plataformas con mayor credibilidad y confianza del ecosistema digital.

Otro aspecto fundamental que nos ha colocado en el imaginario del público que demanda información sobre los temas sociales y políticos, son nuestras propuestas, hemos creado una dinámica comunicacional, donde no solo compartimos las informaciones en primicia en muchas ocasiones y las denuncias que se hacen virales en las redes sociales y los medios de comunicación, sino que además de denunciar estos eventos que causan indignación, le presentamos a nuestra audiencia y al país, las propuestas que desde nuestro punto de vista deberían ser parte de las soluciones y políticas públicas que sean asumidas por las autoridades. Este último aspecto es sin dudas uno de nuestros principales aciertos.

¿Ha analizado la reelección del presidente Luis Abinader? Si es así, ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué sucederá si lo hace y qué si no lo hace?

Claro que lo hemos analizado, pero incluso el mismo presidente a pesar de ser reiterativo en cuanto a que aún no es tiempo de hablar de la reelección, que está concentrado en gobernar, se desdice de alguna manera cuando asiste y convoca a su organización política para que le allane el camino con la modificación de los estatutos específicamente donde se prohíbe la reelección.

Pienso que no debería sorprendernos que el presidente opte por un segundo mandato, primero porque está habilitado constitucionalmente y segundo, porque la tradición política ha sido que quien llega a Presidente de la República, más temprano que tarde busca siempre la reelección y las vías de mantenerse en el poder, incluso más allá de lo que le permite la misma constitución. Para muestra solo debemos mirar el pasado reciente de Joaquín Balaguer quien nos gobernó durante 22 años, Leonel Fernández, quien luego de tres mandatos presidenciales se ha mantenido con un proyecto de vida que solo gravita en torno a la Presidencia, Hipólito Mejía no fue la excepción y como lo registra la historia contra todos pronósticos a pesar de la gran crisis que generó su gobierno para el año 2004, buscó la reelección contra todo pronóstico y para finalizar el caso de Danilo Medina es aún más marcado, puesto que luego de su primera reelección con una primera modificación constitucional en el 2016, buscó por todas las vías modificar nuevamente la carta magna para presentarse en el 2020, por lo que sería atípico y totalmente anormal que el Presidente Luis Abinader no se presente a un segundo mandato.

Si el Presidente decide presentarse a la reelección de cara al 2024, uno de sus mayores retos será mantener la unión de su partido, y para ello tendrá desde nuestro punto de vista que renovar los votos con el ex Presidente Hipólito Mejía, lo que significa no solamente mantenerle la cuota de poder en el gobierno, sino ampliar el alcance de los decretos y nombramientos de los allegados a Hipólito, y quizá llegar a pactar con Hipólito la no agresión al ex presidente Danilo Medina, puesto que Hipólito asumió desde la salida de Danilo del Poder, su protección, tarea en la que ha fallado con el apresamiento de los familiares directos de Danilo y sus más cercanos colaboradores.

Como decía el fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, en política hay cosas que se ven y otras que no se ven, y estas últimas son las de mayor impacto en el actual tablero situacional. El Presidente Abinader, aún no cuenta con la consolidación total de su Liderazgo a nivel de los sectores más amplios del país, la lucha anti corrupción que impulsa su gobierno toca fibras sensibles de sectores económicos que no están para nada complacidos con el desplazamiento de sus acuerdos y amarres económicos como suplidores del Estado. La lucha en contra del narcotráfico y el lavado le abre otros frentes que llegan incluso a los pies de legisladores y funcionarios cercanos al entorno del PRM y del propio Presidente y como si fuera poco, las bases del Partido no se sienten tomadas en cuenta y muchos son los que señalan que fueron engañados, pues trabajaron parta llevar al poder al Presidente Abinader y este no les ha cumplido…

La pregunta obligada seria ¿Podrá el Presidente Abinader, lograr la conversión de sus amplias simpatías en sectores de la clase media y media baja en votos, sin apoyo total de las estructuras de su partido? ¿Cómo manejará el Presidente Abinader la agenda anti corrupción que lleva a cabo el ministerio público, en términos de investigar, apresar y procesar a potenciales aliados políticos de cara a la reelección? ¿logrará el Presidente mantener la concebida independencia del Ministerio Público, incluso en contra de sus propios intereses políticos en tiempos de reelección? ¿Cuál será el rol de Hipólito Mejía en medio de un escenario en donde el PRM y el gobierno tenga un fuego cruzado por parte de Danilo y Leonel unidos en el propósito de sacar del poder al PRM en 202? ¿Qué tanto podrá confiar el Presidente en Hipólito y sus arfiles Carolina Mejía, David Collado y sus más cercanos acólitos? Estas son parte de las variables que habría que despejar de cara a la potencial reelección del presidente.

En el hipotético e improbable escenario en el que el Presidente Abinader decida no presentarse a la reelección, la más difícil decisión sería a quién elegir para sustituirlo y cómo garantizar no solo que el elegido o elegida gane las internas enfrentando a Hipólito Mejía, sino cómo retener el Poder y garantizar la continuidad de sus planes y proyectos de gobierno.

Está demostrado en el ejercicio político dominicano que los presidentes son los líderes máximos de sus organizaciones políticas y su figura gravita con un poder absoluto e incuestionable hasta tanto están en el poder y en consecuencia controlan el presupuesto nacional, pero una vez el Presidente de turno no es el candidato a vencer en unas elecciones, toda su tropa lo abandona y se pone al servicio del candidato de turno y todos los sectores se ponen de acuerdo para dejar solo al saliente líder y asumir nuevos roles ante quien asume el relevo del poder, el mejor ejemplo de este análisis lo representa lo que pasó con Leonel Fernández a su salida del poder en el 2012. Quién se imaginaría a un Leonel disminuido en el todo poderoso PLD, y a sus más cercanos colaboradores del Comité Político enjuiciando a Leonel y llevándolo al paredón de la muerte política, para no solo convertirse en los más fieles seguidores del nuevo inquilino del palacio Nacional Danilo Medina.

No se vislumbra ningún candidato lo suficientemente fuerte, creíble y confiable en el PRM de hoy, que pueda tomar la antorcha del PRM para asumir el liderazgo del Presidente Abinader y salir airoso en el 2024.

En uno de los videos colgados en su canal de Youtube, El Demócrata, hay un tema sobre una posible alianza entre Leonel y Danilo, ¿es especulación o realmente, usted como analista, cree que esto podría darse. ¿Cuál sería el panorama político si esto se da?

En nuestro canal de YouTube no hay espacio para la especulación, todo cuanto nosotros decimos y analizamos es porque tenemos la certeza y convicción de la noticia que ofrecemos y es ahí donde reside nuestro éxito.

Leonel y Danilo ya han sostenido cuatro reuniones y en un primer momento están conversando sobre una alianza a nivel congresual y municipal. Nosotros hemos dicho que no hay Leonel sin Danilo y que uno no se explica sin el otro.

El hecho de que pudiesen realizar una alianza en el plano congresual y municipal obedece a que en lo presidencial quedaría por ver quién apoya a quién porque ha sido este el principal problema y por el cual se dividieron. ¿Qué podría suceder con esta alianza? Si obtienen mayoría en el Congreso pues se sabe que harían una oposición radical procurando obstaculizar procesos que pudiesen afectar a ambas estructuras políticas. No se puede decir que obstaculizarían la justicia en sí porque el Ministerio Público lo nombra el poder ejecutivo y necesitarían ganar uno de los dos, cosa que es muy difícil.

Esta alianza o pacto entre Leonel y Danilo, conlleva dos objetivos fundamentales; el primero lograr una mayoría congresual que garantice que ambas fuerzas políticas puedan trancarle el juego al Presidente Abinader ante una inminente victoria en su relección en el 24, lo que sin dudas produciría un escenario de ingobernabilidad, el segundo objetivo y sin dudas el más importante, seria dividir el voto en primera vuelta y forzar una segunda vuelta, donde quien alcance mayor porcentaje de votos entre el candidato del PLD y la Fuerza del Pueblo, apoyaría al otro para intentar aglutinar a todos los sectores políticos de ambas organizaciones políticas que se sienten amenazados por la judicialización de la corrupción que lleva a cabo el actual Ministerio Público con el total apoyo del Presidente Abinader, lo que representa a todas luces la única y más cercana posibilidad de detener estos sometimientos judiciales y con ello regresar al anterior estadio de sitio que imperaba en el país.

Desde nuestro punto de vista no se puede subestimar este pacto entre Danilo y Leonel, por lo que estamos obligados a ver Más Allá de la Curva, y asumir que el país podría verse sumergido en una lucha de poderes fácticos sin precedentes más allá de los traumas de las batallas electorales propias de unas elecciones presidenciales, hasta qué punto podrían Leonel y Danilo atraer no solo votos, sino apoyo de la oligarquía empresarial y sectores de poder que se han sentido amenazados por el rumbo que lleva el Ministerio Público, incluso hacia dentro del propio PRM, dirigentes que no le ven sentido a estar en el poder si no se les permite activar los mecanismo propios de la corrupción administrativa que es el principal atractivo de quien invierte grandes y cuantiosas sumas de dinero en las campañas políticas.

¿Qué análisis le merecen las aspiraciones de Margarita Cedeño?

Margarita tiene todo el derecho de aspirar porque es una ciudadana y tiene legitimidad para hacerlo, ahora bien, nosotros entendemos que por venir del PLD y haber estado dentro de esa estructura que hoy es juzgada y perseguida ella debería esperar más su momento porque en el instante que la justicia le alcance lo va a tipificar como persecución política.

Lo más cuestionable sin dudas de las aspiraciones de Margarita, es cómo ella ha jugado a favor su conveniencia política, capitalizando siempre el presente sin estar dispuesta a sacrificar nada para poder ascender en el futuro. ¿Por qué decimos esto? porque Margarita en su primera etapa como figura pública jugó un importante rol como primera dama en el segundo y tercer mandato de su esposo el Dr. Leonel Fernández, pero en esa etapa de su trayectoria pública, nunca vimos a Margarita opuesta o distante de las malas prácticas que se llevaban a cabo en su organización política, como es normal ella siempre fue partícipe de apoyar y secundar todas las posiciones de su esposo que más que esposo era el líder supremo del país y de su organización, una vez Leonel sale del ruedo político comete desde nuestro punto de vista el más grave error político o uno de ellos, y es aceptar la vice Presidencia de Danilo Medina, convertirse en la segunda de Danilo en medio de una guerra política a muerte dentro del PLD no solo presupuso distanciarse del liderazgo de su esposo, sino legitimar y ser parte del gobierno de Danilo y con ello cómplice directa por omisión de una gran mayoría de casos de corrupción que hoy salpican a los dos mandatos de gobierno de Danilo.

Nos preguntamos qué hubiese pasado con Margarita si ella no hubiese aceptado la vice Presidencia de Danilo en el 2012 y se hubiese dedicado a construir su base política y las estructuras de su corriente hacia lo interno del PLD, llegado el año 2020, con el tranque entre Leonel y Danilo y la inminente división, no hubiese Leonel visto en Margarita la única posibilidad de subsistir en el poder… no hubiese visto el Danilismo en Margarita la única posibilidad también de garantizar que el partido pudiera ganar las elecciones y continuar en el poder aunque no con el control de Margarita como Presidenta de la República, pero sí con la seguridad de que no le perseguirían en la justicia por todos los casos de corrupción cometidos a lo largo de los 20 años de gobierno.

Margarita tuvo un momento de gloria donde llegó a ser la política más aceptada, mejor valorada y con los índices de rechazo más bajos y de popularidad más altos, pero no supo desde nuestro punto de vista sacrificar su cuota de poder de corto plazo para alcanzar una posición de primer orden en el mediano plazo, jugó en todos los escenarios y hoy está pagando el precio de ser vista como una política de ese viejo sistema que trepa y que está dispuesta a todo por llegar al poder, incluso a traicionar y desdoblarse y relativizar sus principios y limites, si es que los tuvo en algún momento.

¿Ha analizado la posibilidad de encuentros en la Plaza de la Bandera durante este gobierno? Si es que sí, ¿qué tema o demanda podría provocar ese tipo de encuentro?

Por supuesto que lo hemos analizado y no solamente porque queramos hacerlo, sino porque van varias ocasiones en que se ha convocado nueva vez a la Plaza de la Bandera en esta actual gestión. Por ejemplo, cuando el escándalo de los cien millones a los artistas por Peña Guaba se convocó a la Plaza de la Bandera, también se convocó contra el toque de queda cuando se entendía que estos ya no eran necesarios, el intento de la reforma fiscal y el consecuente aumento de los impuestos, entre otros temas, obviamente ninguno de estos casos tuvieron la suficiente fuerza o llegaron a madurar lo suficiente como para convertirse en una causa social que movilizara a la sociedad en un sentido amplio, en gran medida porque afortunadamente el Presidente Abinader y su gobierno entendieron muy rápido la necesidad de escuchar al pueblo y rectificaron en la gran mayoría de estos casos.

La cuestión es que el gobierno debe entender siempre que el cambio no fue una propuesta de su partido, sino una aspiración de la sociedad. Lo que hizo el PRM fue asumir este deseo y grito social y convertirlo en slogan, pero el cambio que exige la sociedad es estructural sin importar qué partido o líder esté en el poder.

Aquí no se trata de una lucha contra el sistema de partidos, sino contra todas las negaciones de lo ético. Por eso esta sociedad exige cambios porque ella cambió, por consiguiente, quienes nos dirigen deben tener eso en cuenta porque la Plaza de la Bandera sigue ahí y en cualquier momento puede ser a otros que le canten el “se van” como de hecho ya ha ocurrido.

Mencionar tres puntos en contra de Abinader para fracasar si se reelige, y tres que lo favorecen y pueden darle el éxito.

Esta pregunta es compleja porque el triunfo de Abinader se debió más a factores externos y coyunturales que a factores internos, aunque su partido insiste en decirle que ganaron por ellos.

Factores que podrían perjudicarle:

La situación interna de su propio partido y el descontento de las bases.

El problema de la multiplicidad de líderes que hay en el PRM donde casi todos tienen proyectos presidenciales por separados.

Que su accionar contra la corrupción interna de su gobierno se vea excluyente y exclusiva: por ejemplo, no ha destituido a Macarrulla a pesar de los escándalos en que se ha visto envuelto.

La inflación y los altos precios de los alimentos.

Factores que le pueden favorecer:

Sin lugar a dudas el trabajo realizado por el Ministerio Público.

Su relación con los Estados Unidos de cara a la innegable influencia del imperio en el apoyo de los organismos multilaterales con los préstamos y la diáspora dominicana radicada en el exterior.

Su relación con los empresarios y la élite empresarial establecida en el país.

¿Es real o ficticia la separación de los poderes del Estado, sobre todo el de la Justicia?

Ahora se está viendo una relativa separación pues antes no era así. Es un proceso que se tomará mucho tiempo, pero al menos se ha comenzado, nosotros dudamos que haya retroceso pues cualquier otro presidente que venga deberá tomar en cuenta el nombrar un Ministerio Público independiente o el pueblo le pasará factura.

Es importante destacar que a pesar del gran valor que tiene la corriente de independencia del Ministerio Público al judicializar los casos de corrupción de la mano del actual gobierno, el Ministerio Público no es el poder judicial, es un actor del sistema de justicia, pero a esta ahora no hemos visto ninguna decisión importante que fortalezca el Poder Judicial, empezando por la despolitización de la suprema corte de justicia, cuyo Presidente es un cuadro Danilista, siguiendo con la tradición de colocar a jueces que respondan a la élite política de turno o saliente, para buscar blindar de alguna manera los procesos judiciales en última instancia.

De la misma manera el Poder Legislativo aún permanece al amparo de la influencia y control total del Presidente de turno, por más que el PRM criticara la falta de libertad del congreso nacional, ha predicado con el mismo ejemplo del PLD y los demás partidos tradicionales, sometiendo a Diputados y Senadores a los intereses particulares del Presidente de turno y su gobierno y no así a los intereses del pueblo, los cambios estructurales y las transformaciones que son una asignatura pendiente de las últimas 5 décadas, el mejor ejemplo de ello lo es el Barrilito y el Cofrecito que tanto fue atacado y a que en tiempos de la mayoría de los legisladores del PRM y los partidos aliados se mantiene, así mismo la imposibilidad de legislar de manera libre y con el criterio propio de cada legislador sobre el código penal y dentro de los debates las tres causales y muchos otros temas que siguen siendo parte de una odiosa tradición de bajarle linea desde palacio a los senadores y diputados.

Si estuviera en sus manos, más que analizar la política, hacer política, ¿qué haría para mejor el sistema político nacional?

Desde el Demócrata tenemos muchas propuestas que trataré de resumir:

Los partidos políticos deben pasar de ser maquinarias electorales a organizaciones gestoras y generadoras de propuestas basadas en ideologías políticas y económicas.

Motivar un espacio de reflexión y diálogo que involucre a todos los actores de la vida nacional para trabajar en las transformaciones profundas que ameritan nuestra sociedad.

Debemos asumir con urgencia la necesaria intervención de

un nuevo liderazgo ciudadano, que no solo se centre en las críticas

y la demanda de cambio desde las gradas, viendo en la política y los

partidos políticos la problemática, sino que asuma la responsabilidad

de participar en la política.

Impulsar desde el Estado una nueva cultura de participación ciudadana y un cambio cultural que empodere a nuestros ciudadanos.

Crear asignaturas que sean impartidas desde el octavo grado hasta el bachillerato y la Universidad que tengan un fuerte componente de ética, transparencia, gerencia política y liderazgo porque necesitamos un modelo educativo que transforme al ciudadano en un ente social capaz de cuestionar y valorar por sus propios medios las propuestas del liderazgo político que aspire a representarlos.

Eliminaría el financiamiento de los partidos políticos y regularía el financiamiento privado con especial énfasis en los recursos provenientes del lavado de activos, convertiría en sujetos obligados a todo candidato a cualquier posición electiva, generando así un mecanismo de control de financiamiento del narcotráfico y el crimen organizado, no puede ser posible que hoy estén llegando narcotraficantes y criminales a estamentos fundamentales de nuestra democracia, como lo es el congreso nacional.

Crearía una procuraduría especializada en persecución de la corrupción con rango constitucional e independencia política absoluta, dotándola de presupuesto y recursos humano y técnicos suficientes para investigar y judicializar la corrupción, esta sería una procuraduría totalmente independiente de la General de la República y en ella fusionaría un sin número de instituciones que no han logrado cumplir con sus funciones de manera mínima, como la Cámara de Cuentas, las funciones de la Contraloría en cuanto a las auditorias y supresión de la corrupción, al PEPCA y la procuraduría de persecución, convirtiendo a cada una de estas dependencias en direcciones adscritas a la Procuraduría especializada de Persecución de la corrupción en todas sus vertientes.

Propondría la modificación de la Ley General de Migración 285-04 dotándola de un alcance y visión que comprenda a fondo la problemática haitiana de manera especial por las condiciones geográficas y sociopolíticas que representa Haití para nuestra nación, en ese mismo sentido introduciría la propuesta de penalizar con penas ejemplarizantes el tráfico de indocumentados por todas las vías y de manera especial por la Frontera domínico haitiana, no es posible que ante la mayor amenaza que hemos enfrentado desde el nacimiento mismo de nuestra república, tengamos a militares, políticos , legisladores y empresarios, dirigiendo el tráfico de indocumentados en la frontera con Haití».