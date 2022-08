Ven necesario valorar el «fenómeno» de las criptomonedas

Leonel Fernández encabezó la actividad, este martes en Casa de Campo, La Romana

SANTO DOMINGO.- Expertos del ámbito empresarial y líderes del sector financiero internacional coincidieron este martes, al término del Foro Global @ Casa de Campo que se celebró en República Dominicana, en la necesidad de valorar, para regular y conocer a fondo, el «fenómeno» de las monedas digitales.

El encuentro, que trató sobre «El futuro del dinero» y se realizó en La Romana (este dominicano), concluyó en que para ser más competitivos hay que entender los procesos que causan transformaciones como los que han generado las monedas digitales, con sus fracasos y sus aciertos.

«Tenemos que ser capaces de encauzar y guiar ese proceso. Y hacerlo de una manera más organizada, mucho más orgánica de lo que hemos hecho hasta ahora», coincidieron en señalar María Waleska Álvarez, presidenta del Nap del Caribe, y José Frank Almeida, director de las Américas, Its Global.

De manera particular, se refirieron a la volatilidad de esos procesos.

«Hoy estamos hablando de ‘blockchain’ y criptomonedas, mañana seguramente vamos a hablar de otra cosa, así que el tema de la tolerancia al fracaso es importante», argumentaron, para agregar que «hay que aprender rápido», en referencia a los países.

La apertura del foro estuvo a cargo del exgobernante dominicano Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012), principal organizador de la actividad en su calidad de presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y su institución hermana en los Estados Unidos, Global Foundation for Democracy and Development (GFDD).

En la primera parte de la reunión internacional también intervino Julia Smearman, directora de Mercados Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro estadounidense, quien se refirió a los planes que está desarrollando su país para regular el sistema de las monedas digitales y dar garantías de seguridad a sus ciudadanos.

«Estamos proveyendo asistencia técnica donde es necesario y viendo dónde se puede experimentar para aprender nuevas regulaciones», afirmó Smearman.

Álvarez y Almeida plantearon que la tecnología es una herramienta, que en el caso de las monedas digitales, demandan como en todas las situaciones, «tolerancia» para aprender de los fracasos y no rehuir de lo que se tiene que aprender sobre ellas.

En ese orden, consideraron que es necesario avanzar en el análisis de estos mecanismos financieros para establecer reglas claras, con el consenso social necesario que impulsen los líderes en sus diferentes campos de acción.

Almeida recordó que durante la pandemia de la covid-19 se tuvo que «empujar» el punto de vista digital. Nos vimos en la necesidad de digitalizar procesos que antes no eran posibles, o no se querían o no se podían adoptar», afirmó.

Manifestó que durante la celebración del foro lo que más le llamó la atención fue el interés en el tema y aprender del hecho de que haya habido un público definitivamente tan concurrido para conocer el fenómeno.

El Foro Global @ Casa de Campo concluyó con una exhortación a que la República Dominicana asuma la realidad del cambio que constituye la irrupción de las monedas digitales, con el reto de establecer regulaciones.

El cónclave sugirió que los líderes del país, con el sector empresarial, la sociedad civil organizada y los entes públicos y privados, conversen y sean capaces de encauzar y guiar el proceso de transformación hacia el conocimiento de las monedas digitales, sin temor a los vaivenes que esto conlleve. EFE

cfl-am